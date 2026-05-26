Union Bank dhe BERZH promovojnë transformimin digjital
Union Bank Albania dhe Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) bashkuan sipërmarrësit e rinj, NVM-të, aktorët e ekosistemit të inovacionit, dhomаt e tregtisë dhe partnerë të ndryshëm në eventin: “Finance Your Future Digitally“, pranë Piramidës në Tiranë.
Si një ndër bankat me fokus tek NVM-të në Shqipëri, Union Bank rikonfirmoi angazhimin e saj strategjik për t’u bërë mbështetës kryesor i sipërmarrjes, inovacionit dhe zhvillimit të biznesit digjiital në vend.
Nëpërmjet partneritetit me BERZH-in dhe zbatimit të programeve “Youth in Business” dhe “Go Digital in the Western Balkans”, Union Bank po mbështet aktivisht NVM-të me zgjidhje të integruara financiare dhe jo-financiare, të dizajnuara për të forcuar konkurrueshmërinë dhe rritjen e qëndrueshme.
Në fjalën e saj hapëse, Flutura Veipi, Drejtoreshë e Ekzekutive e Union Bank, deklaroi:
“E ardhmja e ekonomisë shqiptare varet nga NVM-të inovative, të qëndrueshme dhe investime të rëndësishme në digjitalizim. Union Bank është e angazhuar të jetë më shumë se një institucion financiar, ne synojmë të jemi një partner afatgjatë i rritjes për sipërmarrësit dhe drejtuesit e rinj të biznesit. Nëpërmjet bashkëpunimit strategjik me BERZH-in, ne po zgjerojmë aksesin në financim, po përshpejtojmë transformimin digjital dhe po ndihmojmë bizneset të bëhen më të forta, më konkurruese dhe të qëndrueshme për të ardhmen”, tha drejtoresha ezketuvie e Union Bank, Flutura Veipi.
Ndërsa Anjeza Hobdari, Drejtoreshë e Asociuar, Bankiere Senior për Institucionet Financiare në Shqipëri, shtoi:
“Mbështetja e NVM-ve dhe sipërmarrësve të rinj është thelbësore për ndërtimin e një ekonomie dinamike dhe konkurruese. Së bashku me Union Bank, ne po ofrojmë një model të integruar që kombinonfinancimin, mbështetjenme projekte konsulence , digjitalizimin dhe inovacionin duke i ndihmuar bizneset shqiptare të arrijnë potencialin e tyre të plotë”, u shpreh drejtoresha e Asociuar, bankiere Senior për Institucionet Financiare në Shqipëri, Anjeza Hobdari.
Eventi prezantoi mundësitë e disponueshme nëpërmjet programeve të BERZH “Youth in Business” dhe “Go Digital in the Western Balkans”, duke përfshirë financimin e dedikuar, mbështetjen me projekte konsulence, mbështetjen për transformimin digjital, mentorimin, trajnimet dhe ndërtimin e kapaciteteve të orientuara nga inovacioni.
Diskutimet në panel dhe sesionet me ekspertë u fokusuan në transformimin digjital, inteligjencën artificiale, marketingun digjital, automatizimin dhe sfidat me të cilat përballen NVM-të për t’u bërë biznese më të financueshme në një ekonomi gjithnjë e më digjitale.
