Ushtronin aktivitetin e këmbimit valutor pa licencë, arrestohen tre persona në Fier
Policia e Fier ka vënë këtë të martë në pranga tre persona, pasi u kapën duke ushtruar aktivitetin e këmbimit valutor pa licencat përkatëse nga organet
Policia e Fier ka vënë këtë të martë në pranga tre persona, pasi u kapën duke ushtruar aktivitetin e këmbimit valutor pa licencat përkatëse nga organet kompetente.
Sipas raportimeve të policisë, në pranga kanë rënë R. K., 64 vjeç, banues në Lushnjë, E. Sh., 67 vjeç, banues në Fier, dhe A. I., 57 vjeç, banues në Fier.
“Specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Financiare të DVP Fier, në vijim të kontrolleve në terren dhe verifikimeve në subjekte të ndryshme, për evidentimin dhe goditjen e veprimtarive që kryhen në informalitet, organizuan dhe finalizuan në bashkëpunim me shërbimet e Forcës së Posaçme Operacionale, operacionin policor e koduar “Transaksioni”.
Këta shtetas dyshohet se ushtronin aktivitetin e këmbimit valutor në Fier dhe në Lushnjë, pa licencën nga organet kompetente.
Gjatë kontrollit fizik ndaj këtyre shtetasve dhe kontrollit në banesat e tyre, u gjetën 4 200 000 lekë, 17 300 euro, 1 400 paund, 300 dollarë, 200 franga, 2 500 korona, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, bashkë me 5 celularë.
Në vijim të veprimeve për këtë rast, u vu në hetim shtetasi E. K., 67 vjeç, pasi gjatë kontrollit fizik iu gjet një shumë e vogël parash e përfituar nga këmbimi i kundërligjshëm”, thuhet në njoftimin e policisë.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë, për hetime të mëtejshme, për veprat penale “Ushtrimi pa licencë i veprimtarive financiare” dhe “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.