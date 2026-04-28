EUR/USD 1.1728 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.6411 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4367 EUR/TRY 52.8371 EUR/JPY 186.88 EUR/CAD 1.5974
BTC $76,032 ▼ -2.21% ETH $2,263 ▼ -2.27% XRP $1.3769 ▼ -2.38% SOL $83.2400 ▼ -2.23%
S&P 500 7,174 ▲0.12 % DOW 49,168 ▼0.13 % NASDAQ 24,887 ▲0.2 % NAFTA 99.64 ▲3.39 % ARI 4,603 ▼1.93 % S&P 500 7,174 ▲0.12 % DOW 49,168 ▼0.13 % NASDAQ 24,887 ▲0.2 % NAFTA 99.64 ▲3.39 % ARI 4,603 ▼1.93 %
EUR/USD 1.1728 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.6411 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4367 EUR/TRY 52.8371 EUR/JPY 186.88 EUR/CAD 1.5974 EUR/USD 1.1728 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.6411 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4367 EUR/TRY 52.8371 EUR/JPY 186.88 EUR/CAD 1.5974
Sali: RMV punon në 10 pika kritike nga agjenda reformuese e BE-së, aspekti financiar është motiv shtesë Haxhiu kritikon mungesën e opozitës: Të ndalen presionet ndaj kandidateve për presidente Seanca për Presidentin shtyhet sërish, rifillon në ora 19:00 Marrëveshja për gazin, ambasadorja amerikane në Greqi, Guilfoyle: Shqipëria partner i palëkundur i SHBA-së, aktor kyç në rajon Marrëveshje me SHBA dhe Greqinë për gazin, Rama: Shqipëria, qendër energjetike e rajonit. Brenda këtij mandati, eksportues neto të energjisë
Ushtronin aktivitetin e këmbimit valutor pa licencë, arrestohen tre persona në Fier

Policia e Fier ka vënë këtë të martë në pranga tre persona, pasi u kapën duke ushtruar aktivitetin e këmbimit valutor pa licencat përkatëse nga organet

Policia e Fier ka vënë këtë të martë në pranga tre persona, pasi u kapën duke ushtruar aktivitetin e këmbimit valutor pa licencat përkatëse nga organet kompetente.

Sipas raportimeve të policisë, në pranga kanë rënë R. K., 64 vjeç, banues në Lushnjë, E. Sh., 67 vjeç, banues në Fier, dhe A. I., 57 vjeç, banues në Fier.

“Specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Financiare të DVP Fier, në vijim të kontrolleve në terren dhe verifikimeve në subjekte të ndryshme, për evidentimin dhe goditjen e veprimtarive që kryhen në informalitet, organizuan dhe finalizuan në bashkëpunim me shërbimet e Forcës së Posaçme Operacionale, operacionin policor e koduar “Transaksioni”.

Këta shtetas dyshohet se ushtronin aktivitetin e këmbimit valutor në Fier dhe në Lushnjë, pa licencën nga organet kompetente.

Gjatë kontrollit fizik ndaj këtyre shtetasve dhe kontrollit në banesat e tyre, u gjetën 4 200 000 lekë, 17 300 euro, 1 400 paund, 300 dollarë, 200 franga, 2 500 korona, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, bashkë me 5 celularë.

Në vijim të veprimeve për këtë rast, u vu në hetim shtetasi E. K., 67 vjeç, pasi gjatë kontrollit fizik iu gjet një shumë e vogël parash e përfituar nga këmbimi i kundërligjshëm”, thuhet në njoftimin e policisë.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë, për hetime të mëtejshme, për veprat penale “Ushtrimi pa licencë i veprimtarive financiare” dhe “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”.

