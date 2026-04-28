Van Dijk: Dëmtimi nuk do ta ndalojë Salah të marrë lamtumirën e duhur nga Liverpool
Kapiteni i Liverpool, Virgil van Dijk, beson se Mohamed Salah do të marrë lamtumirën që meriton edhe nëse ka luajtur ndeshjen e tij të fundit për klubin pak ditë më parë para se të dëmtohej.
Sulmuesi egjiptian u detyrua të largohej për shkak të një dëmtimi në kofshë në fitoren e së shtunës ndaj Crystal Palace, me vetëm katër ndeshje të mbetura të sezonit. Liverpool po pret rezultatet e një skanimi për të përcaktuar shkallën e problemit, mes frikës se 33-vjeçari ka luajtur tashmë ndeshjen e tij të fundit për klubin.
Van Dijk tha: “E di që ai po bën gjithçka që mundet për t’u rikthyer në fushë sa më shpejt të jetë e mundur. Nëse lëndohesh në këtë fazë të sezonit, veçanërisht në situatën në të cilën ndodhet…”
“I kanë mbetur vetëm dy ndeshje të tjera në shtëpi, është një kombinim ndjenjash që të kalojnë nëpër mendje. Shpresojmë që nuk do të vonojë rikthimi. Ndoshta do të kthehet javën tjetër, ndoshta jo. Nuk kam asnjë ide”, tha Van Dijk.
“Gjithsesi, ai do të marrë lamtumirën e duhur. Nuk mendoj se kjo është çështja në këtë pikë, nuk duhet të mendojmë shumë përpara. Duke e njohur Mo, ai shërohet shpejt dhe ka njerëzit e duhur përreth tij. Le ta shohim“, deklaroi mbrojtësi holandez.
