Vancouver Whitecaps nënshkruan sulmuesin guinean Yadaly Diaby
Vancouver Whitecaps FC konfirmoi të martën blerjen e sulmuesit Yadaly Diaby nga skuadra franceze e Ligue 2, Grenoble Foot 38. 26-vjeçari nënshkroi një kontratë që shtrihet deri në sezonin 2029-30 të MLS, me një opsion për sezonin 2030-31.
Siç raporton mlssoccer, Diaby ka shënuar 30 gola dhe ka dhënë 12 asistime në 158 paraqitje profesionale në Francë dhe Austri. I lindur në Francë, ai ka realizuar një gol në 11 ndeshje me përfaqësuesen e Guinesë që nga debutimi i tij në 2023. Drejtori sportiv i Whitecaps, Axel Schuster, e përshkroi Diabyn si një sulmues të shumëanshëm që mund të luajë mes linjave për të lidhur lojën, të sulmojë hapësirat pas mbrojtjes dhe të veprojë edhe në krah, duke shtuar rrezik në situata të standardit.
Ekzistenca e tij në organikë vijon dritën e një merkatoje të ngarkuar verore për Vancouverin, që më parë kishte sjellë mesfushorin Aleksa Cvetković dhe mbrojtësin Sebastián Ramírez. Klubi kryeson Konferencën Perëndimore me 43 pikë dhe në 2025 arriti finalet e MLS Cup dhe Concacaf Champions Cup. Diaby u shpreh se ndihet i motivuar dhe i gatshëm të japë maksimumin për të ndihmuar ekipin dhe për të luajtur përpara tifozëve.
Klubi pret që Diaby të sjellë fleksibilitet dhe shtesë sulmuese në schelën e lojës, duke rritur alternativat taktike në fazën përpara; lajmi u raportua gjithashtu nga mlssoccer.
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