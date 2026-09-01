🌤️
Tiranë 31°C · Kryesisht kthjellët 01 September 2026
S&P 500 7,657 ▼0.38%
DOW 53,074 ▼0.21%
NASDAQ 26,184 ▼0.71%
NAFTA 87.61 ▲2.16%
ARI 4,422 ▼1.34%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1609 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9388 EUR/ALL 92.3446 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3508 EUR/TRY 56.0738 EUR/JPY 185.50 EUR/CAD 1.6096 EUR/USD 1.1609 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9388 EUR/ALL 92.3446 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3508 EUR/TRY 56.0738 EUR/JPY 185.50 EUR/CAD 1.6096
₿ CRYPTO
BTC $78,390 ▼ -0.2% ETH $2,456 ▼ -0.48% XRP $1.3817 ▲ +0.23% SOL $102.3800 ▼ -1.13%
S&P 500 7,657 ▼0.38 % DOW 53,074 ▼0.21 % NASDAQ 26,184 ▼0.71 % NAFTA 87.61 ▲2.16 % ARI 4,422 ▼1.34 % S&P 500 7,657 ▼0.38 % DOW 53,074 ▼0.21 % NASDAQ 26,184 ▼0.71 % NAFTA 87.61 ▲2.16 % ARI 4,422 ▼1.34 %
EUR/USD 1.1609 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9388 EUR/ALL 92.3446 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3508 EUR/TRY 56.0738 EUR/JPY 185.50 EUR/CAD 1.6096 EUR/USD 1.1609 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9388 EUR/ALL 92.3446 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3508 EUR/TRY 56.0738 EUR/JPY 185.50 EUR/CAD 1.6096
01 Sep 2026
Breaking
Filipçe: Për dy vjet, shporta e konsumatorit është rritur për rreth 10.000 denarë Një vit pa Dhimitër Anagnostin, mjeshtrin e kinemasë shqiptare METEO – India regjistron gushtin më të nxehtë që nga viti 1901 SLLOVENI – Varrimi shtetëror i kriminelit të luftës ndez reagimin e Kroacisë, Plenkoviç paralajmëron Serbinë Vancouver Whitecaps nënshkruan sulmuesin guinean Yadaly Diaby
Menu
MLS

Vancouver Whitecaps nënshkruan sulmuesin guinean Yadaly Diaby

· 2 min lexim

Vancouver Whitecaps FC konfirmoi të martën blerjen e sulmuesit Yadaly Diaby nga skuadra franceze e Ligue 2, Grenoble Foot 38. 26-vjeçari nënshkroi një kontratë që shtrihet deri në sezonin 2029-30 të MLS, me një opsion për sezonin 2030-31.

Siç raporton mlssoccer, Diaby ka shënuar 30 gola dhe ka dhënë 12 asistime në 158 paraqitje profesionale në Francë dhe Austri. I lindur në Francë, ai ka realizuar një gol në 11 ndeshje me përfaqësuesen e Guinesë që nga debutimi i tij në 2023. Drejtori sportiv i Whitecaps, Axel Schuster, e përshkroi Diabyn si një sulmues të shumëanshëm që mund të luajë mes linjave për të lidhur lojën, të sulmojë hapësirat pas mbrojtjes dhe të veprojë edhe në krah, duke shtuar rrezik në situata të standardit.

Ekzistenca e tij në organikë vijon dritën e një merkatoje të ngarkuar verore për Vancouverin, që më parë kishte sjellë mesfushorin Aleksa Cvetković dhe mbrojtësin Sebastián Ramírez. Klubi kryeson Konferencën Perëndimore me 43 pikë dhe në 2025 arriti finalet e MLS Cup dhe Concacaf Champions Cup. Diaby u shpreh se ndihet i motivuar dhe i gatshëm të japë maksimumin për të ndihmuar ekipin dhe për të luajtur përpara tifozëve.

Klubi pret që Diaby të sjellë fleksibilitet dhe shtesë sulmuese në schelën e lojës, duke rritur alternativat taktike në fazën përpara; lajmi u raportua gjithashtu nga mlssoccer.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu