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MLS

LAFC huazon mesfushorin Leo Walta nga Swansea City

· 2 min lexim

Los Angeles FC njoftoi të hënën huazimin e mesfushorit finlandez Leo Walta nga Swansea City. Kontrata e huazimit zgjat deri në vitin 2026 dhe përfshin një opsion blerjeje.

Sipas mlssoccer, Walta u rrit në akademinë e FC Nordsjælland në Superligën daneze dhe bëri emër gjatë aventurës së tij te IK Sirius në Suedi, para se të transferohej te Swansea në 2026. Me Swansea ka regjistruar një gol në 12 paraqitje, ndërsa me kombëtaren e Finlandës ka një gol dhe tre asistime në 14 ndeshje dhe ka qenë pjesë e thirrjeve të rregullta gjatë vitit të fundit.

John Thorrington, president i operacioneve sportive të LAFC, vlerësoi kreativitetin, aftësitë teknike dhe shumëllojshmërinë e Waltës në mesfushë, duke theksuar se këto karakteristika mund ta bëjnë atë një shtesë të rëndësishme për grupin. Walta është nënshkrimi i tretë ndërkombëtar i klubit këtë verë, pas sulmuesit gjerman Armindo Sieb dhe mesfushorit venezuelian Sergio Vásquez.

Ky huazim vjen ndërsa LAFC renditet e treta në Konferencën Perëndimore dhe synon të sigurojë një vend në Playoff-et e Audi MLS Cup nën drejtimin e trajnerit Marc Dos Santos, sipas mlssoccer.

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