Allan Saint-Maximin ndez Charlotte, ndërsa Inter Miami shfaqet i pamëshirshëm
Javën e 23-të të sezonit u karakterizua nga disa prezentime të forta dhe performanca të veçanta që ndryshuan disi imazhin e skuadrave. Nga Charlotte FC e deri te Inter Miami, takimet tërhoqën vëmendjen me lojtarë që bënë diferencën dhe skuadra që konfirmuan ambiciet e tyre.
Siç raporton mlssoccer, Charlotte FC vijon formën e mirë pas pauzës së Botërorit, me bilancin 4 fitore, 1 humbje dhe 2 barazime në kampionat. Në ndeshjen kundër Atlanta United, Allan Saint-Maximin kontribuoi për herë të parë me gola/asistime në MLS: fillimisht me asistin e dytë për golin e parë dhe më pas me asistin kryesor që vulosi rezultatin 2-0. Shpejtësia dhe prerja e tij në krahun e majtë kanë sjellë një element sulmues më të drejtpërdrejtë, në dallim me mënyrën më të ngadaltë të lojës që pati paraardhësi Wilfried Zaha. Sipas të dhënave të FotMob, Saint-Maximin është në percentilin 100 për driblimet e suksesshme për 90 minuta (4.78), krahasuar me 1.70 të Zaha-s; nëse vazhdon me këtë intensitet, Charlotte mund të ngrihet seriozisht në garën për trofe.
Inter Miami ofroi një mbrëmje spektakolare duke mundur CF Montréal me rezultat rekord klubi 7-1. Lionel Messi arriti një rekord personal, duke u bërë lojtari më i shpejtë në histori të MLS që shënon 20 ndeshje me të paktën dy gola, në vetëm 72 paraqitje. Me numrin e lartë të golave dhe pritshmërisë së lartë për gol (xG) sipas American Soccer Analysis, dhe me përforcime në mbrojtje si Casemiro, Miami duket se ka potencial të madh për të dominuar sezonin derisa stinët e rëndësishme afrojnë.
Dejan Joveljić vazhdon të tregojë se e ka të lehtë të gjejë rrjetën pavarësisht skuadrës. Pas transferimit nga Sporting Kansas City te Seattle Sounders në një marrëveshje që përfshinte 6 milionë dollarë, ai startoi menjëherë dhe shënoi dy gola në barazimin 2-2 kundër Chicago Fire. Karriera e tij në MLS tregon vazhdimësi në realizim: nga periudha me LA Galaxy, ku kontribuoi në titullin e 2024, te shifrat e larta të golave edhe për skuadra më të vështira, Joveljić ofron lëvizje jashtëzakonisht të mira pa top dhe përfundime të sigurta.
San Diego FC fitoi 3-1 ndaj LA Galaxy në një ndeshje me shumë emocione, ku rikthimi i Hirving Lozano në Snapdragon Stadium dhe goli i tij ishin pjesë e spektaklit. Megjithatë, zbulimi që spikati ishte Elias Achouri, i transferuar këtë verë nga FC Copenhagen, i cili shënoi golin e hapjes dhe ka dy gola në dy startet e para për klubin. Lidhja e tij me Anders Dreyer po zhvillohet shpejt, dhe nëse vazhdon kështu, San Diego mund të ngjitet me shpejtësi në renditjen e Konferencës Perëndimore.
New England Revolution duket si një kontendente serioze në Lindje: marrëveshja për portierin Matt Turner (huazim me mundësi blerjeje) ka forcuar qëndresën, ndërsa nënshkrimi i Jack Harrison sjell krijueshmëri në sulm — ai ka dhuruar gjashtë asistime në pesë ndeshje për Revs. Pas fitores 3-1 ndaj Columbus Crew, skuadra ka humbur vetëm dy ndeshje që nga ndalesa e Botërorit, dhe Carles Gil vazhdon të jetë një nga figurat kyçe në ekip. Sipas mlssoccer, nëse ritmi i tyre mbahet, pak skuadra në Lindje do të jenë më të vështira për t’u mundur në play-off.
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