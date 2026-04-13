S&P 500 6,817 ▼0.11 % DOW 47,917 ▼0.56 % NASDAQ 22,903 ▲0.35 % NAFTA 104.37 ▲8.08 % ARI 4,733 ▼1.14 % S&P 500 6,817 ▼0.11 % DOW 47,917 ▼0.56 % NASDAQ 22,903 ▲0.35 % NAFTA 104.37 ▲8.08 % ARI 4,733 ▼1.14 %
EUR/USD 1.1681 EUR/GBP 0.8712 EUR/CHF 0.9251 EUR/ALL 95.8264 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.5018 EUR/TRY 52.2048 EUR/JPY 186.50 EUR/CAD 1.6194 EUR/USD 1.1681 EUR/GBP 0.8712 EUR/CHF 0.9251 EUR/ALL 95.8264 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.5018 EUR/TRY 52.2048 EUR/JPY 186.50 EUR/CAD 1.6194
13 Apr 2026
Futbolli ne Kosove

Vedat Muriqi golashënuesi më i mirë në histori të Mallorcas, vendos këpucët e tij në muzeun e klubit

· 2 min lexim

Me dy golat e tij kundër Rayo Vallecano, sulmuesi i Kosovës është bërë golashënuesi më i mirë i të gjitha kohërave i Mallorcas në La Liga.

Muriqi ka arritur në shifrën e 55 golave, duke tejkaluar 54 golat e Samuel Eto’os me fanellën e Mallorcas në La Liga.

Brenda katër minutash, “Piratët” shënoi dy gola që i dhanë ekipit të Mallorcas në ndeshjen e rëndësishme në garën për mbijetesë.

Mallorca mposhti Rayo Vallecanon 3:0, të dielën, në kuadër të javës së 31-të.

Goli i parë, Muriqi e shënoi në minutën e 36-të, kurse të dytin në minutën e 40-të.

Jan Virgili shënoi për 3:0 në minutën e 65-të.

Arritjet e Muriqit nuk ndalen me kaq.

Ai ka hyrë fuqishëm edhe në garën për golashënuesin më të mirë në La Liga për edicionin aktual. Sulmuesi i Kosovës me 21 gola të shënuar në edicionin aktual në La Liga, është vetëm dy gola larg yllit francez të Real Madridit, Kylian Mbappes, që është në vendin e parë në renditjen e golashënuesve me 23 gola.

Ashtu siç pritje, Muriqi pas shkëlqimit me fanellën e Mallorcas të dielën, u shpall edhe lojtari më i mirë i ndeshjes kundër Rayo Vallecanos.

Deri në fund të edicionit aktual kanë mbetur edhe shtatë xhiro.

Me fitore, Mallorca është ngritur në vendin e 15-të me 34 pikë.

