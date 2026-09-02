Enkileda Carja fiton bronzin në Lojërat Mesdhetare, 18-vjeçarja shqiptare ngjitet në podium në Taranto
Peshëngritësja shqiptare Enkileda Carja ka fituar medaljen e bronztë në Lojërat Mesdhetare “Taranto 2026”, duke siguruar një tjetër rezultat të rëndësishëm për delegacionin shqiptar në Itali.
Suksesi i 18-vjeçares është raportuar më 1 shtator 2026 nga agjencia italiane ANSA dhe nga gazeta italiane La Gazzetta del Mezzogiorno, të cilat e rendisin Carjën në vendin e tretë në kategorinë deri në 69 kilogramë në stilin e shkëputjes.
Medaljen e artë e fitoi italiania Giulia Miserendino, ndërsa në vendin e dytë u rendit egjiptiania Roufida Fathi Taha Abdeltawwab. Enkileda Carja plotësoi podiumin me medaljen e bronztë.
Peshëngritësja shqiptare realizoi me sukses peshën prej 100 kilogramësh në shkëputje. Ajo kishte kaluar më parë provën me 98 kilogramë, ndërsa në tentativën e tretë provoi 103 kilogramë, rezultat që do ta kishte futur në garë për një pozicion edhe më të lartë në podium, por nuk arriti ta përfundonte me sukses.
Në stilin e shtytjes Carja përfundoi jashtë zonës së medaljeve, por rezultati në shkëputje i dha Shqipërisë një tjetër podium në një disiplinë ku vendi ka prej dekadash traditë ndërkombëtare.
Medalja merr rëndësi të veçantë edhe për shkak të moshës së sportistes. Enkileda Carja është vetëm 18 vjeçe, çka e bën rezultatin në Taranto një nga sukseset më premtuese të brezit të ri të peshëngritjes shqiptare.
Lojërat Mesdhetare të Tarantos kanë qenë deri tani një aktivitet pozitiv për Shqipërinë, sidomos në sportet individuale. Medaljet nga mundja dhe peshëngritja kanë konfirmuar edhe një herë se këto disiplina vazhdojnë të jenë burimi kryesor i rezultateve ndërkombëtare të sportit shqiptar.
Vëmendja e mediave italiane ndaj medaljes së Carjës lidhet edhe me faktin se gara u fitua nga një sportiste italiane, por emri i peshëngritëses shqiptare është përfshirë qartë në raportimet për podiumin e ditës.
Për Shqipërinë, rezultati ka edhe një rëndësi më afatgjatë. Në një sport ku shumë prej emrave kryesorë të viteve të fundit po i afrohen fundit të karrierës së tyre, paraqitja e një 18-vjeçareje në podiumin e një aktiviteti të madh ndërkombëtar është një tregues se peshëngritja shqiptare po nxjerr një brez të ri sportistësh me potencial.
Lexo raportimin e ANSA-s për garën
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.