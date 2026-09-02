☁️
Tiranë 24°C · Vranët 02 September 2026
S&P 500 7,631 ▼0.71%
DOW 52,767 ▼0.79%
NASDAQ 26,100 ▼1.03%
NAFTA 90.93 ▲0.79%
ARI 4,374 ▼0.5%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1609 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9388 EUR/ALL 92.3446 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3508 EUR/TRY 56.0738 EUR/JPY 185.50 EUR/CAD 1.6096 EUR/USD 1.1609 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9388 EUR/ALL 92.3446 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3508 EUR/TRY 56.0738 EUR/JPY 185.50 EUR/CAD 1.6096
₿ CRYPTO
BTC $77,098 ▼ -2.02% ETH $2,408 ▼ -2.49% XRP $1.3446 ▼ -2.67% SOL $99.5300 ▼ -3.67%
S&P 500 7,631 ▼0.71 % DOW 52,767 ▼0.79 % NASDAQ 26,100 ▼1.03 % NAFTA 90.93 ▲0.79 % ARI 4,374 ▼0.5 % S&P 500 7,631 ▼0.71 % DOW 52,767 ▼0.79 % NASDAQ 26,100 ▼1.03 % NAFTA 90.93 ▲0.79 % ARI 4,374 ▼0.5 %
EUR/USD 1.1609 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9388 EUR/ALL 92.3446 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3508 EUR/TRY 56.0738 EUR/JPY 185.50 EUR/CAD 1.6096 EUR/USD 1.1609 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9388 EUR/ALL 92.3446 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3508 EUR/TRY 56.0738 EUR/JPY 185.50 EUR/CAD 1.6096
02 Sep 2026
Breaking
San Francisco Giants vizitojnë Pittsburgh Pirates — Webb përballet me Skenes në PNC Park Inside World Football: Federata Shqiptare dënon sulmin ndaj arbitrit pas Elbasani–Vllaznia, presidenti i klubit shkodran në qendër të incidentit Vëllai godet me sëpatë vëllain në Korçë, arrestohet pak minuta pas ngjarjes FNSH zbarkon te komisariati Nr. 3, tensione pas shoqërimit të protestuesve Tensionet te komisariati Nr. 3, një person transportohet me ambulancë
Menu
Kronika

Të fshehura në prozhektorët e makinës, FRONTEX sekuestro 55 mijë euro cash në kufirin malazez, mes tyre edhe kartëmonedha

· 1 min lexim
55 mijë euro

Një sasi prej më shumë se 55 mijë eurosh (mes tyre edhe prerje 5 mijëshe të reja shqiptare), është sekuestruar nga autoritetet kufitare malazeze, pasi u gjet e fshehur në një vend të pazakontë brenda një automjeti.

Sipas autoriteteve, paratë ishin fshehur brenda kornizës së dritës së makinës, në një përpjekje për t’i kaluar kontrollet kufitare pa u zbuluar.

Gjatë kontrollit u gjetën pesë valuta të ndryshme, përfshirë dollarë kanadezë, dollarë australianë, amerikanë, paund britanikë dhe lekë shqiptare.

Operacioni u realizua falë bashkëpunimit mes autoriteteve malazeze dhe Frontex, agjencia evropiane për menaxhimin e kufijve të jashtëm.

Autoritetet nuk kanë bërë të ditur ende origjinën e shumës së parave apo arsyen pse ato ishin fshehur në automjet.

Nga eurot te monedhat kanadeze, australiane, amerikane, britanike dhe shqiptare, rasti ka tërhequr vëmendje edhe për mënyrën e pazakontë të fshehjes së parave.

Hetimet do të përcaktojnë origjinën e shumës dhe nëse paratë lidhen me ndonjë aktivitet të paligjshëm.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu