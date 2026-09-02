Të fshehura në prozhektorët e makinës, FRONTEX sekuestro 55 mijë euro cash në kufirin malazez, mes tyre edhe kartëmonedha
Një sasi prej më shumë se 55 mijë eurosh (mes tyre edhe prerje 5 mijëshe të reja shqiptare), është sekuestruar nga autoritetet kufitare malazeze, pasi u gjet e fshehur në një vend të pazakontë brenda një automjeti.
Sipas autoriteteve, paratë ishin fshehur brenda kornizës së dritës së makinës, në një përpjekje për t’i kaluar kontrollet kufitare pa u zbuluar.
Gjatë kontrollit u gjetën pesë valuta të ndryshme, përfshirë dollarë kanadezë, dollarë australianë, amerikanë, paund britanikë dhe lekë shqiptare.
Operacioni u realizua falë bashkëpunimit mes autoriteteve malazeze dhe Frontex, agjencia evropiane për menaxhimin e kufijve të jashtëm.
Autoritetet nuk kanë bërë të ditur ende origjinën e shumës së parave apo arsyen pse ato ishin fshehur në automjet.
Nga eurot te monedhat kanadeze, australiane, amerikane, britanike dhe shqiptare, rasti ka tërhequr vëmendje edhe për mënyrën e pazakontë të fshehjes së parave.
Hetimet do të përcaktojnë origjinën e shumës dhe nëse paratë lidhen me ndonjë aktivitet të paligjshëm.
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