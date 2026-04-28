Veteranët e UÇK-së reagojnë për situatën në Kuvend: Respektoni Kushtetutën, mos rrezikoni stabilitetin!
Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së është alarmuar lidhur me zhvillimet e fundit në Kuvendin e Kosovës, duke kërkuar respektim strikt të Kushtetutës dhe ruajtje të stabilitetit institucional.
Në një reagim publik, OVL e UÇK-së thekson se çdo veprim i institucioneve duhet të jetë në përputhje të plotë me ligjin, duke paralajmëruar se lëvizjet që cenojnë kompetencat apo prishin frymën e bashkëpunimit mund të dëmtojnë seriozisht demokracinë.
“Proceset që dalin jashtë kornizës kushtetuese rrezikojnë stabilitetin dhe besimin e qytetarëve”, thuhet në reagimin e tyre
Organizata u bën thirrje deputetëve të shumicës që të tregojnë maturi dhe përgjegjësi në vendimmarrje, duke garantuar procese të rregullta dhe gjithëpërfshirëse në Kuvend.
Veteranët theksojnë se do të mbeten të angazhuar në mbrojtje të rendit kushtetues, shtetit ligjor dhe institucioneve të Kosovës, të cilat, sipas tyre. janë ndërtuar mbi sakrificën e luftës çlirimtare.
