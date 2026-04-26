S&P 500 7,165 ▲0.8%
DOW 49,231 ▼0.16%
NASDAQ 24,837 ▲1.63%
NAFTA 94.40 ▼1.51%
ARI 4,741 ▲0.36%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1709 EUR/GBP 0.8671 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5084 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4369 EUR/TRY 52.7311 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6012
₿ CRYPTO
BTC $78,048 ▲ +0.92% ETH $2,346 ▲ +1.7% XRP $1.4284 ▲ +0.23% SOL $86.5500 ▲ +0.42%
S&P 500 7,165 ▲0.8 % DOW 49,231 ▼0.16 % NASDAQ 24,837 ▲1.63 % NAFTA 94.40 ▼1.51 % ARI 4,741 ▲0.36 % S&P 500 7,165 ▲0.8 % DOW 49,231 ▼0.16 % NASDAQ 24,837 ▲1.63 % NAFTA 94.40 ▼1.51 % ARI 4,741 ▲0.36 %
EUR/USD 1.1709 EUR/GBP 0.8671 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5084 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4369 EUR/TRY 52.7311 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6012 EUR/USD 1.1709 EUR/GBP 0.8671 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5084 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4369 EUR/TRY 52.7311 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6012
26 Apr 2026
Departamenti Amerikan i Shtetit “vjen me një paralajmërim” mbi përpjekjet e pretenduara të kompanive kineze të AI për të përvetësuar teknologji amerikane Ndotja e Liqenit të Ohrit alarmon ekspertët, biologët kërkojnë masa urgjente për mbrojtjen e tij Atentati në Lezhë, zbulohet identiteti i viktimave Atentati në Balldren, drejtori i policisë Lezhë: Janë konstatuar dy viktima, grupi hetimor po kryen të gjitha veprimet VIDEO/ Aksidenti tragjik në Lezhë një ditë më parë, identifikohen viktimat babë e bijë
Kronika

VIDEO/ Aksidenti tragjik në Lezhë një ditë më parë, identifikohen viktimat babë e bijë

· 1 min lexim

Lidhur me një aksident tragjik të ndodhur pasditen e së shtunës në aksin rrugor Lezhë–Gjadër, në afërsi të fshatit Gocaj, janë identifikuar dy viktimat

Lidhur me një aksident tragjik të ndodhur pasditen e së shtunës në aksin rrugor Lezhë–Gjadër, në afërsi të fshatit Gocaj, janë identifikuar dy viktimat babë e bijë.

Viktimat janë identifikuar si Anton Keçi, 53 vjeç, dhe vajza e tij, Bora Keçi, 20 vjeçe. Ngjarja u zbulua vetëm në orët e vona të mbrëmjes së djeshme, pasi djali i familjes denoncoi në polici humbjen e kontakteve me babanë dhe motrën.

Automjet kishte dalë nga rruga dhe u përmbysur në një kanal me ujë, duke shkaktuar vdekjen e dy personave që ndodheshin në të.

Nga hetimet rezultoi se automjeti drejtohej nga 20-vjeçarja Bora Keçi, e cila dyshohet se humbi kontrollin, duke dalë nga rruga dhe përfunduar në kanal. Anton Keçi ushtronte profesionin e mjekut dhe prej vitesh mbante detyrën e shefit të shëndetësisë në burgun e Shënkollit në Lezhë, ndërsa vajza e tij ishte studente në Fakultetin e Mjekësisë në Tiranë.

Lexo Gjithashtu