VIDEO/ Aksidenti tragjik në Lezhë një ditë më parë, identifikohen viktimat babë e bijë
Lidhur me një aksident tragjik të ndodhur pasditen e së shtunës në aksin rrugor Lezhë–Gjadër, në afërsi të fshatit Gocaj, janë identifikuar dy viktimat
Lidhur me një aksident tragjik të ndodhur pasditen e së shtunës në aksin rrugor Lezhë–Gjadër, në afërsi të fshatit Gocaj, janë identifikuar dy viktimat babë e bijë.
Viktimat janë identifikuar si Anton Keçi, 53 vjeç, dhe vajza e tij, Bora Keçi, 20 vjeçe. Ngjarja u zbulua vetëm në orët e vona të mbrëmjes së djeshme, pasi djali i familjes denoncoi në polici humbjen e kontakteve me babanë dhe motrën.
Automjet kishte dalë nga rruga dhe u përmbysur në një kanal me ujë, duke shkaktuar vdekjen e dy personave që ndodheshin në të.
Nga hetimet rezultoi se automjeti drejtohej nga 20-vjeçarja Bora Keçi, e cila dyshohet se humbi kontrollin, duke dalë nga rruga dhe përfunduar në kanal. Anton Keçi ushtronte profesionin e mjekut dhe prej vitesh mbante detyrën e shefit të shëndetësisë në burgun e Shënkollit në Lezhë, ndërsa vajza e tij ishte studente në Fakultetin e Mjekësisë në Tiranë.
