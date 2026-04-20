VIDEO/ Fiton zemrat e tifozëve në Amerikë, Myrto Uzuni iu dhuron autografe dhe fotografohet pranë tyre
Sulmuesi i Kombëtares, Myrto Uzuni ka fituar zemrat e të gjithë tifozëve të Austin në MLS. Në ndeshjen e fundit, ai dha një asist vendimtar në barazimin 3-3 me Toronton. Pas përfundimit të sfidës, 30-vjeçari shkoi në tribuna për të takuar disa tifozë dhe për t’ju dhënë autografe. Një prej tyre kishte veshur fanellën e […]
Sulmuesi i Kombëtares, Myrto Uzuni ka fituar zemrat e të gjithë tifozëve të Austin në MLS. Në ndeshjen e fundit, ai dha një asist vendimtar në barazimin 3-3 me Toronton. Pas përfundimit të sfidës, 30-vjeçari shkoi në tribuna për të takuar disa tifozë dhe për t’ju dhënë autografe.
Një prej tyre kishte veshur fanellën e Kombëtares si dhe një kapele me flamurin shqiptar. Një tjetri i firmosi fanellën e Shqipërisë dhe flamurin kuqezi. Videoja është publikuar në profilin e Austin me mbishkrimin: “Shumë dashuri për Shqipërinë”.
Rikujtojmë që në 2026-ën, Uzuni ka shënuar 2 gola dhe një asist për klubin e tij.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.