Vihet në funksion “Safe City” në Veles
Ministri i Punëve të Brendshme Pançe Toshkovski, së bashku me kryeministrin Hristijan Mickoski, sot, në kuadër të vizitës në Veles, vizituan qendrën e modernizuar të komandës së SPB Veles, ku u njohën me funksionimin e saj dhe shënuan fillimin e funksionimit të sistemit “Qytet i Sigurt” në rajonin e SPB Veles.
Siç njoftoi MPB, Toshkovski informoi se qendra e re e komandës është vendosur në ambiente tërësisht të rikonstruktuara dhe të rinovuara që në të kaluarën i përdorte Ministria e Mbrojtjes, ndërsa pasaj rreth 15 deri 20 vjet nuk kanë qenë në përdorim.
Me vënien në funksion të tyre, SPB Veles merr një hapësirë moderne nga e cila kryhen aktivitetet që lidhen me sistemin “Qytet i Sigurt”.
“Vetëm gjatë ditës së djeshme, për 24 orë, kemi konstatuar rreth 124 gjoba, ndërsa sot deri më tani rreth 27, ose në një ditë e gjysmë rreth 150 gjoba në territorin e SPB Veles, e cila mbulon Velesin, Kavadarin, Negotinën dhe Demir Kapinë. Shumica e tyre janë për tejkalim shpejtësie, dhe tre ose katër gjoba janë për kalim të semaforit të kuq. Ky është një përmirësim i dukshëm në respektimin e rregullave të trafikut nga qytetarët e Maqedonisë”, theksoi Toshkovski.
Ministri theksoi se qëllimi kryesor i sistemit “Qytet i Sigurt” nuk është të ndëshkojë dhe mbushë buxhetin, por të ndryshojë zakonet e trafikut dhe të shpëtojë jetë njerëzish.
“Dua të falënderoj, para së gjithash, qytetarët e Maqedonisë, sepse me implementimin e një sistemi qëllimi kryesor i të cilit është shpëtimi i jetëve të njerëzve, jo mbushja e buxhetit, kemi treguar se vërtet mund të sillemi në mënyrë evropiane. Efektet pozitive të një sjelljeje të tillë janë një numër shumë më i vogël viktimash, një numër shumë më i vogël aksidentesh trafiku dhe shumë më pak pasoja negative nga mosrespektimi i rregullave të trafikut”, potencoi Toshkovski.
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