Mickoski: Mbi 200 mijë qytetarë morën pjesë në festën e pavarësisë, nuk merrem me akuzat e LSDM-së
Kryeministri Hristijan Mickoski hodhi poshtë kritikat nga LSDM-ja për fondet e shpenzuara për festimin e 35-vjetorit të pavarësisë dhe performancën e DJ-it me famë botërore David Guetta, duke vlerësuar se festimi ishte i suksesshëm dhe se gjatë një muaji, më shumë se 200,000 qytetarë morën pjesë në ngjarje.
“Unë e ndjek këtë shfaqje skenike që po bën opozita. Mendoj se të vetmit që nuk janë të kënaqur me festimin e 35-vjetorit janë ata. Zgjati një muaj dhe shkoi mrekullisht. Po flasim për më shumë se 200,000 qytetarë që ishin pjesë e tij. Ne e vlerësojmë që Maqedonia festoi me dinjitet”, tha Mickoski.
Duke iu përgjigjur pyetjes së një gazetari në lidhje me kritikat nga LSDM-ja për performancën e David Guetta-s dhe fondet e shpenzuara, Mickoski iu referua edhe interesit që ka ngjallur njoftimi i DJ-it me famë botërore.
“Fakti që videoja ka mbi një milion shikime në 14 orë tregon se sa shumë do të thoshte performanca për të”, tha Mickoski.
Kryeministri më pas hodhi akuza ndaj qeverisë së mëparshme dhe BDI-së, duke e lidhur mënyrën se si shpenzoheshin fondet e Lotarisë Shtetërore më parë me rastet për të cilat po zhvillohen procedurat.
“Mund të them se ata që janë të dëshpëruar, në atë kohë, i shpenzuan paratë në xhepat privatë të Përparimit dhe të tjerëve, dhe ne ua kthejmë paratë e tepërta qytetarëve, artistëve. Ne nuk jemi të njëjtë, pajtohem me opozitën”, tha Mickoski.
Ai vazhdoi me pretendimin se rezervat dhe fitimet e Lotarisë Shtetërore në të kaluarën përfunduan në xhepa privatë, për të cilat akuzoi drejtpërdrejt LSDM-në dhe BDI-në.
“Ata, së bashku me BDI-në, i kthyen rezervat dhe fitimet nga Lotaria në xhepa privatë”, tha Mickoski.
Mickoski njoftoi se Qeveria do të vazhdojë të mbështesë këtë lloj ngjarjeje, si dhe iniciativat kulturore dhe sportive, në të ardhmen.
“Kjo Qeveri do të përgatisë ngjarje të tilla çdo vit, do të mbështesë iniciativat kulturore dhe sportive. Ne e vlerësojmë që ky është roli i një kompanie me përgjegjësi shoqërore siç është Lotaria Shtetërore, dhe kjo rregullohet edhe nga Ligji i ri për Lojërat e Fatit”, tha Mickoski.
LSDM-ja kohët e fundit e kritikoi Qeverinë për financimin e festimit të 35-vjetorit të pavarësisë, dhe veçanërisht për fondet që lidhen me performancën e David Guetta-s. Megjithatë, Qeveria pretendon se fondet janë siguruar përmes Lotarisë Shtetërore dhe kompanive me përgjegjësi shoqërore dhe se ato ishin të destinuara për disa ngjarje në kuadër të festimit, dhe jo vetëm për performancën e Guetta-s.
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