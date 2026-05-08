Vijojnë tensionet, protestuesit hedhin fishekzjarre! Policia përgjigjet me ujë (FOTO)
Vijojnë tensionet në protestën e opozitës teksa protestuesit kanë hedhur fishekzjarre në drejtim të policisë. Nga ana tjetër policia u përgjigj me ujë ndaj protestuesve të cilët u shpërndanë për pak çaste.
Protestuesit shihen me fishekzjarre në duar teksa ua drejtojnë efektivëve të cilët kanë krijuar një kordon. Pas hedhjes së ujit dhe gazitlotsjellës, protestuesit u sprapsën por më pas vijuan tentativën e tyre të radhës për të çarë kordonin.
Policia nuk hap rrugën, protestuesi gjuan me ‘breshëri’ fishekzjarresh pic.twitter.com/GN6zrl8XfP
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.