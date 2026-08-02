Vinicius takon Real Madrid për rinovimin e kontratës, e ardhmja në dyshim! Arsenali pas derës
Vinicius Junior po kthehet në Madrid pas pushimeve që pasuan Botërorin dhe sipas shtypit spanjoll, shumë shpejt do të ketë një takim mes brazilianit dhe drejtuesve të Realit në lidhje me rinovimin e kontratës, që skadon në 2027-ën.
Nëse nuk do të ketë një akord mes palëve, Vinicius do të lërë Madridin. Mundësitë janë për të gjetur gjuhën e përbashkët për të shkuar te firma, por me rritje të kontratës.
Sipas ‘As’, drejtuesit e Realit presin që Vinicius të shprehet dhe, nëse është e vërtetë që lojtari nuk dëshiron ta rinovojë, duhet ta deklarojë hapur këtë qëndrim.
Nga sa mund të kuptohet, braziliani po kërkon një rritje të pagës dhe ndoshta e di që mund të mos ketë një përgjigje positive. Për sulmuesin anësor po interesohet Arsenali, edhe pse agjentët kanë mohuar cddo lloj akordi me skuadrën e Premier League, që duhet thënë se ka fuqinë ekonomike për ta marrë në Londër.
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