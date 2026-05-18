S&P 500 7,403 ▼0.07%
DOW 49,686 ▲0.32%
NASDAQ 26,091 ▼0.51%
NAFTA 101.57 ▲0.54%
ARI 4,570 ▲0.18%
EUR/USD 1.1620 EUR/GBP 0.8722 EUR/CHF 0.9146 EUR/ALL 95.5111 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4414 EUR/TRY 52.9328 EUR/JPY 184.48 EUR/CAD 1.5980
BTC $77,093 ▼ -1.56% ETH $2,125 ▼ -2.97% XRP $1.3897 ▼ -2.1% SOL $85.2300 ▼ -1.72%
Maqedonia

VLEN: Të gjitha provimet profesionale do të jepen në gjuhën shqipe

· 2 min lexim

Pas protestës së studentëve në Maqedoninë e Veriut për zbatimin e gjuhës shqipe në institucionet e vendit, si dhe dhënien e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe, Besar Durmishi nga VLEN deklaroi se kërkesa e studentëve është pranuar dhe se institucionet po punojnë për zgjidhjen e problemit.

Sipas Durmishit, çështja e mosdhënies së provimit në gjuhën shqipe ka mbetur e pazgjidhur prej vitesh, ndërsa ai akuzoi ish-pushtetin e Ali Ahmetit dhe BDI-së për neglizhencë ndaj këtij problemi.

“Studentët sot protestuan kundër një padrejtësie ndaj tyre nga koha e BDI-së”, tha Durmishi, duke shtuar se protesta është “e drejtë demokratike”, por sipas tij, po tentohet të shfrytëzohet për qëllime politike.

Ai bëri të ditur se gjatë ditës është zhvilluar një takim mes kryeministrit dhe drejtuesve të VLEN-it, ku është diskutuar për kërkesat e studentëve. “Provimet shumë shpejt do të jenë edhe në shqip”, deklaroi ai.

Në reagimin e tij, Durmishi kritikoi edhe paraqitjen e ish-zyrtarëve të BDI-së në protestë, duke thënë se ata “përpiqen ta ndezin këtë temë”, ndonëse sipas tij kanë pasur mundësi ta zgjidhin gjatë kohës sa kanë qenë në pushtet.

Në fund, ai u bëri thirrje studentëve të kenë besim se procesi tashmë ka nisur dhe të mos bien “pre e manipulimeve politike”.

