Plagoset një tjetër polic! 45-vjeçari në Kuçovë i merr armën gjatë arrestimit dhe e qëllon
Një tjetër punonjës policie i plagosur në më pak se 24 orë në vend. Këtë herë, në Kuçovë!
Siç thuhet në njoftimin zyrtar të bluve, një 45 vjeçar e ka plagosur policin 20 vjeçar me armën e tij të shërbimit, teksa ky i fundit po e shoqëronte në komisariat për “prishje të qetësisë publike”.
Mësohet se punonjësi i policisë ndodhet në spital, jashtë rrezikut për jetën, ndërsa autorit të plagosjes iu gjet një sasi kokaine e fshehur në trup.
Vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes.
NJOFTIMI I POLICISË:
Rreth orës 19:00, shërbimet e Komisariatit të Policisë Kuçovë po kryenin shoqërimin e shtetasit Z. S., 45 vjeç, banues në Kuçovë, nga Komisariati i Policisë Fier drejt ambienteve të Komisariatit të Policisë Kuçovë, i dyshuar për veprën penale “Prishja e qetësisë publike”.
Gjatë shoqërimit, shtetasi Z. S, është konfliktuar me punonjësin e Policisë shtetasin A.T., 20 vjeç, dhe gjatë konfliktit i ka marrë armën e shërbimit punonjësit të Policisë dhe e ka plagosur.
Patrulla e Policisë e ka neutralizuar dhe i ka marrë armën shtetasit Z. S., ndërsa punonjësi i Policisë është transportuar për ndihmë mjekësore në spital dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Gjatë kontrollit fizik, shërbimet e Policisë i gjetën të fshehur në trup një sasi lënde narkotike të dyshuar kokainë.
Grupi hetimor dhe Agjencia e Mbikëqyrjes Policore, nën drejtimin e Prokurorisë, po punojnë për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe për të verifikuar zbatimin e procedurave standarde të shoqërimit të personave nga ana e Patrullës së Policisë.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.