Maqedonia e Veriut me 260 milionë euro borxh të ri
Qeveria po hyn sërish në borxh. Në vend të 300 milionë eurove të planifikuara fillimisht nga bankat komerciale të huaja, ka arritur të sigurojë kredi prej 260 milionë euro nga një grup i institucioneve financiare europiane dhe botërore. Sipas qeverisë, paratë do të përdoren për mbulimin e nevojave buxhetore, ndërsa një pjesë edhe për investime kapitale. Ligji për huamarrjen është në procedurë parlamentare. Zëvendësministri i Financave deklaroi nga foltorja se huamarrja është në përputhje me planifikimet.
“Në Ministrinë e Financave mbërritën tetë oferta dhe, meqë huamarrja ishte deri në 300 milionë euro, vendosëm të marrim deri në 260 milionë euro, pasi kemi njoftim të sigurt se 40 milionë euro do të sigurohen nga projekte të Bashkimit Europian”, tha Nikollçe Jankullovski, Zëvendësministër i Financave.
Deputeti i LSDM-së, Oliver Spasovski pyeti pushteti përse, nëse gjithçka është brenda planifikimeve, ligji nuk miratohet me procedurë të rregullt.
“Nëse nuk është befasi dhe gjithçka është në kuadër të planifikimeve, atëherë ky propozim-ligj duhet të dorëzohet me procedurë të rregullt, sidomos sepse bëhet fjalë për huamarrje serioze prej 260 milionë euro, me norma interesi rreth 63 milionë euro, 62 e diku 3.4 milionë euro provizion direkt dhe 15 milionë euro për agjentin. Prandaj mendoj se nuk bëhet fjalë për ligj që nuk është voluminoz, por përkundrazi duhet të ketë votim të rregullt për këtë zgjidhje ligjore”, theksoi Oliver Spasovski – deputet.
Paratë do të merren hua nga banka të huaja, ku kreditori kryesor është “Merrill Lynch International”, ndërsa si huadhënës paraqiten edh njëbankë gjermane, një spanjolle dhe një bankë austriake.
Sipas kushteve të propozuara, Maqedonia do t’i tërheqë mjetet në një këst të vetëm, ndërsa afati i shlyerjes do të jetë shtatë vjet, me tre vjet grejs periudhë. Pagesa do të bëhet në nëntë këste të barabarta gjashtëmujore. Norma e interesit do të jetë variabile dhe do të llogaritet si EURIBOR gjashtëmujor plus 2.10 për qind. Përveç kësaj, shteti do të paguajë provizion të njëhershëm prej 1.4 për qind të borxhit si dhe provizion vjetor prej 12.500 euro për agjentin e huadhënësve.
Borxhi publik i Maqedonisë arrin pothuajse 60% të prodhimit bruto vendor./Alsat/
