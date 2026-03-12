Von der Leyen: BE u themelua si një projekt paqeje, parimet e saj të panegociueshme
Të parit të botës për atë që është në të vërtetë nuk e zvogëlon aspak dhe në asnjë mënyrë vendosmërinë tonë për të luftuar për botën që duam, deklaoi presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, duke folur në seancën plenare të Parlamentit Evropian, shkruan adnkronos.it.
“BE-ja u themelua si një projekt paqeje. Angazhimi ynë i palëkundur për ndjekjen e paqes, për parimet e Kartës së OKB-së dhe për të drejtën ndërkombëtare është po aq qendror sot sa ishte kur u themeluam. BE do të vazhdojmë t’i mbrojmë këto parime”, vazhdoi ajo.
Udhëheqësja e ekzekutivit të BE-së theksoi brutalitetin e regjimit shtypës të Ali Khameneit, duke përfshirë “shtypjen brutale” në fillim të vitit 2026 që rezultoi në vdekjen e 17,000 civilëve.
“Shumë iranianë festuan rënien e Khameneit. Ata shpresojnë se ky moment do të hapë një rrugë drejt një Irani të lirë. Kjo është ajo që meriton populli iranian: liri, dinjitet dhe të drejtën për të vendosur për të ardhmen e vet”, përfundoi deklaratën von der Leyen.
