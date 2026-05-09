Von der Leyen: Urime për Magyar si kryeministër i Hungarisë, ecim përpara së bashku
Ursula Von der Leyen, presidente e Komisionit Evropian ka reaguar për fitoren e Peter Magyar i cili u betua si Kryeministër si Hungarisë sot.
Von der Leyen shkruan në X se shprehet mjaft e lumtur dhe lë të kuptohen një bashkëpunim në vazhdim mes Evropës dhe Hungarisë.
“Urime për Peter Magyar për t’u bërë Kryeministër i Hungarisë. Këtë Ditë të Evropës, zemrat tona janë në Budapest. Shpresa dhe premtimi i ripërtëritjes është një sinjal i fuqishëm në këto kohë sfiduese. Kemi punë të rëndësishme përpara. Për Hungarinë dhe për Evropën, po ecim përpara së bashku”, shkruan Presidentja e KE.
