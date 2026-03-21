Vonesa në punimin e tokave, shkak moti i paqëndrueshëm, specialistët e bujqësisë udhëzojnë fermerët
Në bashkinë e Sarandës, moti i paqëndrueshëm ka shkaktuar vonesa në punimin e tokave bujqësore. Fermerët janë përballur me vështirësi, pasi kushtet e lagështa kanë penguar hyrjen e mjeteve bujqësore në parcela. Sipas specialistëve të bujqësisë në Bashkinë e Sarandës, me përmirësimin e kushteve atmosferike, puna në terren ka rifilluar me intensitet të lartë. Fermerët po shfrytëzojnë çdo mundësi për të rikuperuar kohën e humbur dhe për të vijuar procesin e përgatitjes së tokës.
Drejtori i bujqësisë, Mustafa Lama, u shpreh “Si rezultat i përmbytjeve dhe shirave të vazhdueshëm nuk arrinim që të fusnim mjetet bujqësore për të punuar. Gjithmonë, në pritje të përmirësimit të motit, është shtyrë në kohë, kështu që edhe mbjellja e misrit është shtyrë pak. Megjithatë jemi ende në afatet.”
Bashkia e Sarandës disponon rreth 2.375 hektarë tokë bujqësore, nga e cila 92% mbillet kryesisht me kulturën e misrit dhe foragjere.
“Kjo është bërë e mundur si rezultat i pastrimeve të kanaleve vaditëse dhe kulluese, duke e çuar ujin në çdo parcelë të mbjellë.”
Në këtë situatë, fermerët po vijojnë punën duke u mbështetur edhe në këshillat e specialistëve të bujqësisë, me synimin që të shmangen dëmet e mundshme dhe të sigurohet një zhvillim sa më i mirë i sezonit bujqësor në vijim.
Gazetare: B. Pëllumbi
