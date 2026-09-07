☀️
Tiranë 35°C · Kthjellët 07 September 2026
S&P 500 7,719 ▼0.38%
DOW 53,414 ▼0.51%
NASDAQ 26,507 ▼0.29%
NAFTA 91.48 ▲0%
ARI 4,477 ▲0%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1613 EUR/GBP 0.8591 EUR/CHF 0.9406 EUR/ALL 92.1611 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3447 EUR/TRY 56.2809 EUR/JPY 181.39 EUR/CAD 1.6063 EUR/USD 1.1613 EUR/GBP 0.8591 EUR/CHF 0.9406 EUR/ALL 92.1611 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3447 EUR/TRY 56.2809 EUR/JPY 181.39 EUR/CAD 1.6063
₿ CRYPTO
BTC $79,517 ▼ -0.57% ETH $2,493 ▼ -0.4% XRP $1.4048 ▼ -1.43% SOL $105.4000 ▼ -1.17%
S&P 500 7,719 ▼0.38 % DOW 53,414 ▼0.51 % NASDAQ 26,507 ▼0.29 % NAFTA 91.48 ▲0 % ARI 4,477 ▲0 % S&P 500 7,719 ▼0.38 % DOW 53,414 ▼0.51 % NASDAQ 26,507 ▼0.29 % NAFTA 91.48 ▲0 % ARI 4,477 ▲0 %
EUR/USD 1.1613 EUR/GBP 0.8591 EUR/CHF 0.9406 EUR/ALL 92.1611 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3447 EUR/TRY 56.2809 EUR/JPY 181.39 EUR/CAD 1.6063 EUR/USD 1.1613 EUR/GBP 0.8591 EUR/CHF 0.9406 EUR/ALL 92.1611 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3447 EUR/TRY 56.2809 EUR/JPY 181.39 EUR/CAD 1.6063
07 Sep 2026
Breaking
Nesër nis sesioni i ri i Kuvendit! Rikthehen debatet për Reformën Territoriale e Zgjedhore Shtyhet seanca për rastin “Lotaria e Maqedonisë”, kërkohet që aktakuza të përkthehet në shqip Mbappé kalon në sulm: Kam bërë historinë dhe meritoj “Topin e Artë”, jam lojtari më i famshëm dhe luaj për klubin më të famshëm! Oba Femi fiton me diskualifikim ndaj Bron Breakker pas rikthimit të befasishëm të Bronson Reed Lezhë/ Tritol portës së një banese, policia nis hetimet
Menu
Bota

Zbulohet misioni sekret amerikan për pastrimin e Hormuzit

· 2 min lexim

Forcat speciale amerikane kaluan katër muaj duke kryer një mision sekret pastrimi nga minat në Ngushticën e Hormuzit në një përpjekje për të hapur rrugën ujore, raportoi Financial Times.

Operacioni i fshehtë u krye mes shkëmbimeve të vazhdueshme të sulmeve midis SHBA-së dhe Iranit përreth Ngushticës.

Zhytësit e Navy SEAL punuan me anije pa pilot, robotë dhe pajisje të specializuara nënujore për të gjetur dhe hequr minat e dyshuara iraniane, shpesh duke vepruar natën.

Objektivi i operacionit ishte ta bënte ngushticën më të sigurt për anijet tregtare që kishin shmangur kryesisht rrugën ujore që kur SHBA-të dhe Izraeli sulmuan Iranin në shkurt.

Irani ka thënë se kishte vendosur mina në ujërat ndërkombëtare dhe të Omanit pas shpërthimit të luftës.

Organizata Ndërkombëtare Detare vlerësoi në qershor se afërsisht 80 mina ishin vendosur përgjatë rrugëve të rëndësishme të transportit detar.

Presidenti amerikan Donald Trump, njoftoi javën e kaluar se “të gjitha minat” në ujërat ndërkombëtare të ngushticës ishin hequr ose shkatërruar, një pretendim i konfirmuar më pas nga ushtria amerikane.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu