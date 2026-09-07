Zbulohet misioni sekret amerikan për pastrimin e Hormuzit
Forcat speciale amerikane kaluan katër muaj duke kryer një mision sekret pastrimi nga minat në Ngushticën e Hormuzit në një përpjekje për të hapur rrugën ujore, raportoi Financial Times.
Operacioni i fshehtë u krye mes shkëmbimeve të vazhdueshme të sulmeve midis SHBA-së dhe Iranit përreth Ngushticës.
Zhytësit e Navy SEAL punuan me anije pa pilot, robotë dhe pajisje të specializuara nënujore për të gjetur dhe hequr minat e dyshuara iraniane, shpesh duke vepruar natën.
Objektivi i operacionit ishte ta bënte ngushticën më të sigurt për anijet tregtare që kishin shmangur kryesisht rrugën ujore që kur SHBA-të dhe Izraeli sulmuan Iranin në shkurt.
Irani ka thënë se kishte vendosur mina në ujërat ndërkombëtare dhe të Omanit pas shpërthimit të luftës.
Organizata Ndërkombëtare Detare vlerësoi në qershor se afërsisht 80 mina ishin vendosur përgjatë rrugëve të rëndësishme të transportit detar.
Presidenti amerikan Donald Trump, njoftoi javën e kaluar se “të gjitha minat” në ujërat ndërkombëtare të ngushticës ishin hequr ose shkatërruar, një pretendim i konfirmuar më pas nga ushtria amerikane.
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