Zbulohet plani sekret i pushtimit i Trump me trupat elitare
Pentagoni po përgatitet në mënyrë aktive për një luftë tokësore në Iran vetëm një ditë pasi Presidenti Donald Trump deklaroi se nuk ka plane për të dërguar trupa amerikane në terren.
Zyrtarët ushtarakë amerikanë kanë hartuar plane të detajuara për të vendosur forca tokësore në Iran, duke përfshirë njësi elitare me reagim të shpejtë, siç është Divizioni i 82-të Ajror, sipas CBS News.
Burime të shumta të informuara mbi diskutimet thonë se planet shkojnë përtej gatishmërisë ushtarake rutinë, duke përfshirë takime se si të ndalohen ushtarët iranianë dhe luftëtarët paramilitarë, dhe ku të dërgohen ata nëse trupat amerikane hyjnë në territorin iranian.
Lajmi për planin përkon me një përshpejtim të forcimit ushtarak amerikan në rajon.
Disa mijëra ushtarë nga Divizioni i 82-të Ajror mund të vendosen si pjesë e planeve, të cilat janë në proces, por ende nuk janë miratuar, sipas raportit të CBS.
The Washington Post konfirmoi planin, duke vënë gjithashtu në dukje se ai ende nuk është miratuar.
Divizioni i 82-të Ajror është një nga njësitë kryesore të reagimit të shpejtë të ushtrisë amerikane. I trajnuar për t’u vendosur në zona luftimi me rrezik të lartë me një njoftim të shkurtër, divizioni mund të kryejë sulme ajrore për të siguruar pozicione kyçe në fazën e hapjes së një operacioni tokësor.
Shteti i divizionit anuloi papritur një stërvitje në fillim të këtij muaji, raportoi Post, duke nxitur spekulime se mund të përdoret për një operacion të mundshëm tokësor.
Anije luftarake amfibe që transportonin afërsisht 4,000 anëtarë të shërbimit, përfshirë rreth 2,500 marins, u nisën nga Kalifornia në bordin e USS Boxer, USS Portland dhe USS Comstock këtë javë.
Grupe të tjera amfibe janë gjithashtu në rrugë, duke e çuar totalin e pritur të vendosjes në deri në 8,000 personel, duke përfshirë midis 4,000 dhe 5,000 marins.
Forcat janë të pajisura me avionë luftarakë F-35 dhe automjete sulmi amfibe të afta për të mbështetur një ofensivë tokësore, duke nënvizuar më tej se sa shpejt mund të përshkallëzohet konflikti.
Niveli i përgatitjes bie ndesh me komentet e Trump mbi këtë çështje. Zyrtarët e administratës kanë refuzuar të përjashtojnë një strategji të dërgimit të trupave në tokë, megjithëse Trump u tha gazetarëve të enjten: “Jo, nuk do të vendos trupa askund”, kur u pyet për vendosjen e forcave tokësore.
Por, shtoi ai, “Nëse do të isha, sigurisht që nuk do t’jua tregoja”.
Të premten në mbrëmje, Trump paraqiti një histori të ndryshme të luftës së tij në një postim të premten në mbrëmje në Truth Social, duke u mburrur se SHBA-të ishin “shumë afër përmbushjes së objektivave tona” në Iran dhe se ai po shqyrton “pakësimin e përpjekjeve tona të mëdha ushtarake”.
“Ngushtica e Hormuzit do të duhet të ruhet dhe të kontrollohet, sipas nevojës, nga kombe të tjera që e përdorin atë – Shtetet e Bashkuara nuk e bëjnë!” shkroi ai.
“Nëse na kërkohet, ne do t’i ndihmojmë këto vende në përpjekjet e tyre për Hormuzin, por kjo nuk duhet të jetë e nevojshme pasi kërcënimi i Iranit të zhduket”.
Pentagoni refuzoi të jepte detaje specifike kur u pyet në lidhje me planifikimin e raportuar, duke thënë vetëm: “Nuk kemi asgjë për të njoftuar në lidhje me vendosjet në pritje ose të ardhshme.”
Shtëpia e Bardhë gjithashtu kërkoi të minimizonte rëndësinë e përgatitjeve. Në një deklaratë për Daily Beast, Sekretarja e Shtypit e Shtëpisë së Bardhë Karoline Leavitt tha se ishte “detyra e Pentagonit të bënte përgatitje në mënyrë që t’i jepte Komandantit të Përgjithshëm opsionalitetin maksimal”.
“Kjo nuk do të thotë që presidenti ka marrë një vendim, dhe siç tha presidenti në Zyrën Ovale dje, ai nuk planifikon të dërgojë trupa tokësore askund në këtë kohë.”
