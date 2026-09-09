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Bota

Zemërim pas raportit të 7 tetorit, Netanyahu përgjigjet me padit gazetën izraelite

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Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu po përballet me kritika të ashpra politike pas një raporti që pretendonte se presidenti i Emirateve të Bashkuara Arabe e kishte paralajmëruar atë, disa ditë para sulmit të 7 tetorit 2023 , se Hamasi po përgatiste një operacion të madh.

Zyra e kryeministrit e hodhi poshtë raportin të martën, duke e quajtur atë një “gënjeshtër absolute “. Sot, Netanyahu e mohoi përsëri, duke theksuar se i kishte udhëzuar avokatët e tij të ndërmarrin veprime ligjore kundër gazetës dhe gazetarit të saj, Shlomi Eldar.

Netanyahu përsëriti në një postim në X se nuk kishte pasur komunikim telefonik midis tij dhe Presidentit të Emirateve të Bashkuara Arabe, Mohammed bin Zayed , nga fillimi i shtatorit 2023 deri në pushtimin e 7 tetorit. Ai argumentoi se një bisedë e tillë do të kishte lënë gjurmë të qarta në arkiva, të cilat, thotë ai, nuk janë identifikuar nga ekipi në Zyrën e Kryeministrit.

“Ky është një sulm i fshehtë shpifës me qëllim të qartë politik, pjesë e fushatës zgjedhore të së majtës, dhe shpifje të tjera të rreme të tilla do të pasojnë”, thotë ai.

Netanyahu pretendon përsëri se, nëse krerët e shërbimeve të sigurisë izraelite do ta kishin informuar për shenjat e një sulmi të afërt të Hamasit disa orë para se të fillonte, “masakra e tmerrshme mund të ishte parandaluar”.

Megjithatë, me zgjedhjet në Izrael që janë më pak se dy muaj larg, kundërshtarët e Netanyahut e kanë shfrytëzuar shpejt rastin si treguesin më të fundit, thonë ata, të një serie paralajmërimesh në rritje që kryeministri i kishte injoruar.

Deklaratë e përbashkët nga 4 udhëheqësit e opozitës

Katër udhëheqësit e partive opozitare – Gadi Eisenkot, Naftali Bennett, Avigdor Lieberman dhe Yair Golan – lëshuan një deklaratë të rrallë të përbashkët, duke bërë thirrje për një “hetim të menjëhershëm dhe të plotë” mbi “dështimet dhe mosfunksionimet” e Netanyahut .

“Publiku izraelit ka të drejtë të dijë: Çfarë dinte Netanyahu, kur e dinte, pse nuk e informoi aparatin e sigurisë dhe pse nuk veproi për të mbrojtur qytetarët izraelitë?” thuhej në deklaratë.

Ish-kryeministri Naftali Bennett tha se raporti ishte “i vërtetë”, duke shkruar në X se shpërfillja e supozuar e paralajmërimeve nga Netanyahu përbënte “neglizhencë kriminale ” .

Aleati politik i Bennett dhe ish-kryeministri Yair Lapid tha se ai gjithashtu kishte paralajmëruar publikisht përpara sulmit, ashtu si edhe zyrtarët e lartë të sigurisë izraelite, si dhe zyrtarët egjiptianë.

“Nëse Netanyahu do ta kishte luajtur rolin e tij, masakra do të ishte parandaluar”, tha Lapid në një deklaratë.

Çfarë thoshte artikulli?

Artikulli në gazetën Haaretz bazohet në informacionin nga një libër i shkruar së shpejti nga gazetarët izraelitë Shlomi Eldar dhe Ruth Yuval .

Sipas Haaretz, Presidenti i Emirateve të Bashkuara Arabe, Sheikh Mohammed bin Zayed, e telefonoi Netanyahun rreth dhjetë ditë para 7 tetorit dhe, në një bisedë telefonike 45-minutëshe, e paralajmëroi atë se udhëheqësi i Hamasit në Gaza, Yahya Sinwar , po planifikonte një operacion të madh kundër Izraelit që mund të shkaktonte gjakderdhje dhe të destabilizonte rajonin.

Raporti citon gjithashtu një mesazh që Sinwar u përcolli Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Izraelit nëpërmjet një ndërmjetësi palestinez në mesin e shtatorit 2023, duke paralajmëruar për një “tërmet” të ardhshëm .

Sipas Haaretz, Netanyahu reagoi “relativisht me qetësi” ndaj informacionit dhe e siguroi Bin Zayed se Izraeli ishte i përgatitur për çdo eventualitet.

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