Zgjedhjet në Kosovë/ Pako për përballje me inflacionin 2.0, qeveria ndan 100 euro për pensionistët, fëmijët, punëtorët
Në prag të zgjedhje, qeveria në detyrë e udhëhequr nga Albin Kurti ka miratuar Pakon për përballje me inflacionin 2.0. Me anë të kësaj pakoje ndahen nga 100 euro për disa kategori.
“Mbështetje e njëhershme prej 100 eurosh për pensionistët, mbështetje e njëhershme prej 100 eurosh për fëmijë, mbështetje e njëhershme prej 100 eurosh për punëtorët e sektorit jopublik, mbështetje e njëhershme prej 100 eurosh për studentët aktiv”, njoftoi kryeministri në detyrë në mbledhjen e qeverisë.
Kurti shtoi se nga java e ardhshme administrohen 100 eurot për pensionistët dhe fëmijët, ndërkohë për studentët e punëtorët e sektorit privat, duhet procedurë aplikimi për të përfituar.
Ministri i Financave Hekuran Murati ka treguar për kriteret për të qenë përfitues i skemës së re.
“Mbështetje të njëhershme për përfituesit e skemave pensionale sipas listës së pagesave të muajit maj të këtij viti, për mbështetje të njëhershme për të gjithë fëmijët që janë pjesë e skemës së shtesave për fëmijë, për të gjithë të punësuarit e deklaruar në muajin prill me të ardhura mujore më pak se një mijë euro që nuk janë në listën e pagave që paguhen nga buxheti i shtetit, pra këtu është sektori privat dhe sektori publik që është jashtë organizatave buxhetore”, deklaroi Murati.
Qeveria në detyrë ka marrë vendimin që shtesat për nënat lehona të rritet në 500 euro nga ky muaj.
“Nga ky muaj do të rrisim shtesat për lehona. Derisa me qeverisjet e kaluara shtesat për lehona ishin zero, për herë të parë e nisëm duke paguar nga 170 euro për 6 muaj për lehonat e papuna dhe tre muaj për të punësuara. Shtesat i nisëm aq sa ishte paga minimale, kurse në maj vitin e kaluar i rritëm në 325 euro. Sivjet pagën minimale e rritëm përsëri, nga 1 korriku bëhet 500 euro. Edhe në këtë maj po i rrisim shtesat për lehona, nga 325 në 500 euro në muaj”, deklaroi Kurti.
