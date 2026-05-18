18 May 2026
Kosova

Zgjidhet drejtori i ri i QKUK-së, Spitalit të Vushtrrisë dhe Ferizajt

· 1 min lexim

Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës (SHSKUK) ka shpallur rezultatet përfundimtare të konkursit publik për pozitat drejtuese në disa institucione shëndetësore.

Sipas njoftimit zyrtar, kandidatët që kanë dalë të parët në listat përfundimtare konsiderohen të përzgjedhur për udhëheqjen e këtyre institucioneve.

Kështu, për pozitën e drejtorit të QKUK-së është përzgjedhur Mentor Zejnullahu, i cili ka grumbulluar gjithsej 86.3 pikë.

Për Spitalin e Përgjithshëm në Vushtrri është përzgjedhur Besim Muzaqi me 75.7 pikë, ndërsa për Spitalin e Përgjithshëm në Ferizaj është përzgjedhur Ilir Hamdiu me 75.3 pikë.

SHSKUK ka bërë të ditur se palët e pakënaqura kanë të drejtë ankese brenda 30 ditësh në Komisionin e Ankesave të institucionit. /Telegrafi/

