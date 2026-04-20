“Zhduket” Edi Martini, Vllaznia ka gati zgjidhjen që në sfidën e radhës
Vllaznia njoftoi zyrtarisht, që si klub do bojkotojë prononcimet pas ndeshjes për “RTSH” nëse Hygerta Sako drejton emisionin. Dhe pse prononcimet janë të detyruara, ky vendim u mor për shkak të pakënaqësisë që trajneri Edi Martini ka me moderatoren Sako. Kështu është krijuar një rast i paprecedentë në Abissnet Superiore. Tashmë trajneri Edi Martini nuk […]
Vllaznia njoftoi zyrtarisht, që si klub do bojkotojë prononcimet pas ndeshjes për “RTSH” nëse Hygerta Sako drejton emisionin. Dhe pse prononcimet janë të detyruara, ky vendim u mor për shkak të pakënaqësisë që trajneri Edi Martini ka me moderatoren Sako.
Kështu është krijuar një rast i paprecedentë në Abissnet Superiore. Tashmë trajneri Edi Martini nuk preferon të dalë në prononcim as para ndeshjeve, dhe as pas ndeshjes. Sa i përket konferencave për shtyp, Martini i ka bojkotuar prej kohësh.
Fakt është se ekziston një mënyrë, se si mund të dëgjohet fjala e Martinit pas ndeshjeve. Siç ndodhi edhe dje apo ndaj Dinamos në Kupë, Martini foli për mediat e tjera dhe më konkretisht ato nga Shkodra.
Vllaznia kryeson kampionatin pas 32 javësh të luajtura. Ndërkohë që sfida e radhës është gjysmëfinalja e kthimit me Dinamon në Shkodër.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.