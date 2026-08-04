Zjarr i madh në Himarë, era favorizon përhapjen e flakëve (VIDEO)
Një zjarr me përmasa të konsiderueshme ka përfshirë zonën e Nivicës, në bashkinë Himarë, duke shkaktuar alarm për shkak të përhapjes së shpejtë të flakëve.
Sipas informacioneve paraprake, era e fortë po favorizon avancimin e zjarrit, duke e bërë më të vështirë vënien e tij nën kontroll.
Në terren kanë mbërritur forcat zjarrfikëse, të cilat po punojnë për izolimin dhe shuarjen e vatrës. Ndërhyrja po has vështirësi për shkak të terrenit të vështirë dhe kushteve atmosferike, ndërsa autoritetet vijojnë përpjekjet për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të flakëve.
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