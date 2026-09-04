Zjarr i përmasave të mëdha në Himarë, flakët përhapen me shpejtësi të favorizuara nga era (VIDEO)
Një zjarr i përmasave të mëdha ka rënë mbrëmjen e kësaj të premte në Himarë.
Flakët kanë marrë përmasa të konsiderueshme dhe po përhapen me shpejtësi, të favorizuara nga era e fortë që fryn në zonë.
Situata mbetet shqetësuese, ndërsa pritet ndërhyrja e forcave zjarrfikëse për të bërë të mundur izolimin dhe shuarjen e flakëve.
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