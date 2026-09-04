Zjarri ‘përpin’ katin e pestë të një hoteli në Velipojë, pushuesit evakuohen të alarmuar! S’ka të lënduar, hetime
Një zjarr i fuqishëm ka përfshirë katin e pestë të një hoteli në Velipojë mbrëmjen e sotme (4 shtator), duke alarmuar pushuesit që ndodheshin brenda godinës.
Ngjarja ka ndodhur në rrugën 13, pranë zonës së Vilunit, ku flakët kanë shkrumbuar katin e pestë të hotelit. Pushuesit janë evakuuar në kohë dhe kanë dalë jashtë godinës, ndërsa fatmirësisht nuk raportohet për persona të lënduar.
Një automjet zjarrfikës, i cili qëndron në Velipojë gjatë sezonit turistik, ka mbërritur menjëherë në vendngjarje dhe ka nisur ndërhyrjen për shuarjen e flakëve. Ndërkohë, nga Shkodra janë nisur edhe dy mjete të tjera zjarrfikëse për të bërë të mundur shuarjen totale të zjarrit.
Sipas informacioneve paraprake, vatra e zjarrit është neutralizuar dhe pjesa tjetër e hotelit nuk paraqet rrezik për përhapjen e flakëve.
Ende nuk dihen shkaqet e zjarrit, ndërsa pritet që grupi hetimor të përcaktojë rrethanat e ngjarjes.
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