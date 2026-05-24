Zjarr në punishten e skafeve në Durrës, humb jetën nga asfiksia emigranti nga Bangladeshi
Një zjarr i rënë në ambientet e një subjekti privat në zonën e Fllakës në Durrës, rezultoi fatal për një të ri, emigrant në vendin tonë.
Zjarri dyshohet se është shfaqur në ambientet e kuzhinës, dhe shkak mendohet të ketë qenë bombula e gazit, e cila ka bërë që flakët të përhapeshin shpejt pa i dhënë mundësi 25vjecarit të reagonte në kohë, ndërsa dyshohet se asfiksia ka qenë shkaku i vdekjes.
Ndërsa ndërhyrja e punonjësve të tjerë ka bërë që të nxirret në kohë punëtori tjetër që është dërguar për mjekim në spitalin rajonal të Durrësit.
Pas fikjes së flakëve një grup hetimi i Policisë së Durrësit ka nisur verifikimet së bashku me ekspertet e zjarrfikëses për këtë ngjarje duke verifikuar si shkaqet ashtu edhe kushtet apo masat kundra zjarrit që duhet të kenë ambiente të tilla.
Punishtja në fjalë është pronë e një shtetasi Italian dhe merret me ndërtimin e skafeve, ndërsa ka një numër të konsiderueshëm të punonjësve të huaj të cilët mbahen në këtë godinë.
