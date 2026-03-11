Zvicër, autobusi digjet në qendër të Kerzers: Ka disa të vdekur dhe të lënduar
Disa pasagjerë kanë humbur jetën, ndërsa të tjerë janë plagosur nga një zjarr që përfshiu një autobus të martën pasdite në Kerzers, kantoni Fribourg, Zvicër.
Lajmin e raporton agjencia Keystone-ATS, duke theksuar se informacionet janë konfirmuar nga policia kantonale dhe u raportuan fillimisht nga media të ndryshme, përfshirë edhe La Liberté.
Një zëdhënës i policisë tha se është ende herët për të përcaktuar shkaqet e zjarrit dhe se informacione të mëtejshme do të publikohen sapo autoritetet të kenë të dhëna më të plota.
Mes të plagosurve, një person u transportua me helikopter nga shërbimi i emergjencës zvicerane Rega.
Zona e incidentit është e bllokuar, ndërsa policia ka kërkuar nga qytetarët që të mos afrohen në vendngjarje.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.