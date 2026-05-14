Zyrtare: Ancelotti qëndron në Brazil, rinovon kontratën deri në vitin 2030
“Federata Braziliane e Futbollit (CBF) dhe trajneri Carlo Ancelotti kanë rinovuar kontratën e tyre për katër vjet të tjera, deri në Kupën e Botës 2030”, njoftoi CBF në një deklaratë në faqen e saj të internetit.
Konfirmimi i Ancelottit si trajner i ekipit kombëtar brazilian – ekipi më i suksesshëm në historinë e futbollit botëror – pasqyron jo vetëm mbështetjen e CBF-së për punën e tij, por edhe besimin që ai ka fituar nga ekipi dhe tifozët brazilianë që nga mbërritja e tij në fund të majit 2025.
Që nga marrja e detyrës, trajneri italian është bërë një figurë qendrore në forcimin e futbollit brazilian, duke punuar ngushtë me fusha të ndryshme të CBF-së dhe duke konsoliduar një marrëdhënie të karakterizuar nga identifikimi, përsosmëria dhe stabiliteti”.
