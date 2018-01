Kombinimi i të kuqes dhe rozës, ideali për të nisur 2018-ën

Përzierja e dy hijeve të kundërta, të rozës dhe të kuqes, mund të jetë një zgjedhje e guximshme, por efekti kromatik që do të rezultojë mund të ekstravagant dhe ju do ta pëlqeni me shikim të parë.

Për shumë njerëz është një mision i vështirë, por kombinimi “Kuqe + Rozë”, që gjithmonë konsiderohet tabu, është shëndërruar në një nevojë të vërtetë. Rezultati? Ngjyra, në dy hije, fiton një efekt të pabesueshëm ritmik mbi rrobat dhe aksesorët dhe jep dinamizëm dhe një shpërthim energjie në të gjithë siluetë.

I dashur si kombinim për markat si Valentino, është kthyer në modë për verën e pranverës 2018, gati për të sjellë së bashku tradicionalistët më skeptikë të modës për këtë kombinim të guximshëm.

Pra, nëse jeni duke kërkuar një pamje kozmopolitane dhe me një prekje “të fortë”, ju mund të zgjidhni këtë kombinim të pazakontë kromatik, me një lojë të ngjyrave të kundërta, si roza e ndezur me një prekje të hollë qershie e ndërthurur me shije me ngjyrën e mjedrës, apo të kuqen e gjakut. Guxoni me dyshen Kuqe+Rozë dhe do jeni gjithmonë në modë e të guximshme, do dukeni gjithmonë me klas.