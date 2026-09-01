Tiranë 25°C · Pjesërisht vranët 01 September 2026
S&P 500 7,630 ▼0.73%
DOW 52,771 ▼0.78%
NASDAQ 26,105 ▼1.01%
NAFTA 90.35 ▲5.35%
ARI 4,385 ▼2.15%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1609 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9388 EUR/ALL 92.3446 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3508 EUR/TRY 56.0738 EUR/JPY 185.50 EUR/CAD 1.6096 EUR/USD 1.1609 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9388 EUR/ALL 92.3446 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3508 EUR/TRY 56.0738 EUR/JPY 185.50 EUR/CAD 1.6096
₿ CRYPTO
BTC $77,356 ▼ -2.14% ETH $2,420 ▼ -2.57% XRP $1.3612 ▼ -1.94% SOL $100.0600 ▼ -3.84%
S&P 500 7,630 ▼0.73 % DOW 52,771 ▼0.78 % NASDAQ 26,105 ▼1.01 % NAFTA 90.35 ▲5.35 % ARI 4,385 ▼2.15 % S&P 500 7,630 ▼0.73 % DOW 52,771 ▼0.78 % NASDAQ 26,105 ▼1.01 % NAFTA 90.35 ▲5.35 % ARI 4,385 ▼2.15 %
EUR/USD 1.1609 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9388 EUR/ALL 92.3446 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3508 EUR/TRY 56.0738 EUR/JPY 185.50 EUR/CAD 1.6096 EUR/USD 1.1609 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9388 EUR/ALL 92.3446 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3508 EUR/TRY 56.0738 EUR/JPY 185.50 EUR/CAD 1.6096
01 Sep 2026
Breaking
Toshkovski: “Safe City” tashmë detekton edhe motoçikletat, kapi 9 prej tyre që tejkaluan shpejtësinë Këllqet elektorale të protestës bulevardore mund të provohen në garën e Tiranës “Ora e Pritjes” për çlirimtarë, për herë të parë në Evropë, nis numërimin në Dusseldorf 2 persona ranë në kontakt me rrymën dhe humbën jetën, reagon QKUM: Autoambulanca kishte defekt teknik, dy mjete u nisën nga Shkodra Ish-ambasadori në SHBA: Projektligji për Serbinë në Kongres duhet marrë seriozisht
Menu
Kronika

2 persona ranë në kontakt me rrymën dhe humbën jetën, reagon QKUM: Autoambulanca kishte defekt teknik, dy mjete u nisën nga Shkodra

· 3 min lexim

Pas ngjarjes tragjike të 29 gushtit 2026 në Vaun e Dejës, ku humbën jetën dy persona si pasojë e goditjes nga rryma elektrike, Qendra Kombëtare e Urgjencës Mjekësore ka dalë me një sqarim zyrtar për mënyrën dhe kohën e ndërhyrjes së shërbimeve të urgjencës.

QKUM ka bërë publike dinamikën e dy rasteve, duke theksuar se bëhej fjalë për dy incidente të ndryshme të ndodhura në momente të ndryshme. Më tej, ata kanë sqaruar situatën sa i përket mbërritjes së ekipeve mjekësore në vendngjarje.

Njoftimi i plotë:

Në lidhje me ngjarjen tragjike të datës 29 gusht 2026 në Vaun e Dejës, Qendra Kombëtare e Urgjencës Mjekësore (QKUM), në funksion të transparencës dhe informimit të saktë të publikut, sqaron dinamikën e ndërhyrjes së shërbimit të urgjencës mjekësore.

Në këtë ngjarje janë regjistruar dy raste të veçanta, të dyja si pasojë e goditjes nga rryma elektrike, të ndodhura në momente të ndryshme.

Rasti i parë është raportuar si urgjencë për goditje elektrike. Në vendngjarje ndodhej një infermiere e zonës, e cila kishte nisur menjëherë manovrat e reanimimit kardiopulmonar, pa mundur të rikthente qarkullimin spontan.

Sipas të dhënave të regjistruara në sistemin e urgjencës, thirrja është marrë në orën 18:03. Në atë moment, ambulanca e Vaut të Dejës ndodhej jashtë funksionit për shkak të një defekti teknik. Për këtë arsye, drejt vendngjarjes është nisur ambulanca nga Spitali i Shkodrës, e cila ka mbërritur në orën 19:44.

Manovrat e reanimimit janë vijuar edhe gjatë transportit drejt Spitalit të Shkodrës. Pavarësisht përpjekjeve të personelit shëndetësor, nuk u arrit rikthimi i qarkullimit spontan dhe pacienti humbi jetën.

Rasti i dytë i përkiste elektricistit, i cili, disa minuta më vonë, kishte shkuar në vendngjarje për të ndërhyrë në problemin elektrik. Gjatë ndërhyrjes, edhe ai u godit nga rryma elektrike dhe humbi jetën.

Për këtë rast, kërkesa për ndihmë mjekësore është regjistruar në orën 18:53. Në vlerësimin fillestar, personi rezultonte pa shenja jete. Në këtë moment, ambulanca e dytë nga Shkodra është nisur drejt vendngjarjes dhe ka mbërritur në orën 19:54. Rasti është konstatuar dhe referuar si Kod i Zi në vendngjarje.

Goditja elektrike përbën një urgjencë mjekësore me rrezik shumë të lartë për jetën dhe, në rastet e rënda, mund të shkaktojë arrest kardiak dhe vdekje të menjëhershme.

Mbi çdo sqarim institucional, kjo mbetet para së gjithash një ngjarje tragjike, e cila solli humbjen e dy jetëve njerëzore.

Qendra Kombëtare e Urgjencës Mjekësore shpreh keqardhjen e thellë për këtë humbje dhe u përcjell ngushëllimet më të sinqerta familjeve dhe të afërmve të dy viktimave. Në këto momente të vështira, QKUM bashkohet me dhimbjen e familjeve për humbjen e njerëzve të tyre të dashur.

QENDRA KOMBËTARE E URGJENCËS MJEKËSORE

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu