Tensione para Kryeministrisë, protestuesit rrethojnë godinën (VIDEO)
Protesta e ditës së 94-t kundër qeverisë ka marrë një tjetër zhvillim, pasi një pjesë e protestuesve kanë vijuar marshimin edhe në rrugicat pas godinës së Kryeministrisë. Protesta nisi me grumbullimin e qytetarëve në sheshin “Skënderbej”, për të vijuar më pas drejt Kryeministrisë, ku kërkesa kryesore mbetet largimi i Edi Ramës nga detyra.
Sipas raportimeve nga vendngjarja, një pjesë e protestuesve kanë marrë informacion se kryeministri ndodhet brenda në zyrën e tij dhe kanë lëvizur në pjesën e pasme të godinës, për të penguar daljen e tij.
Ndërkohë, Policia ka ndaluar marshimin e protestuesve konkretisht në rrugën “Ismail Qemali”, pak metra pas Kryeministrisë.
Në ditën e 94-të protestës ka pasur përplasje dhe konfrontime fizike mes protestuesve dhe forcave të sigurisë dhe të policisë
Në zonë janë dislokuar forca të shumta të Policisë së Shtetit dhe të FNSH-së, ndërsa së fundmi ka mbërritur edhe një autobot uji.
Që në nisje të protestës, qytetarët ndryshuan skenarin e përhershëm dhe vijuan marshimin drejt rrugicës “Ismail Qemali” duke tentuar të bëjnë një rrethim të godinës kryeministrisë.
Ndërkohë, pranë Kryeministrisë ka mbërritur edhe një autobot uji.
Në ditën e 94-të të saj protesta sot është kthyer në një protestë me përplasje dhe konfrontime fizike mes protestuesve dhe forcave të sigurisë dhe të policisë, forca të cilat janë shtuar ditën e sotme.
Gazetari Ardit Hoxha raporton nga vendngjarja se protestuesit kanë tentuar të çajnë kordonin e policisë për të hyrë brenda Kryeministrisë pas pretendimit se brenda ambienteve të Kryeministrisë ndodhet Edi Rama.
Hoxha shton se që në nisje të protestës, qytetarët ndryshuan skenarin e përhershëm dhe vijuan marshimin drejt rrugicës “Ismail Qemali” duke tentuar të bëjnë një rrethim të kryeministrisë.
Gazetari tregon se ka pasur prezencë edhe të një autoboti me ujë në mënyrë që të përdoret në rast se do ketë incidente të shtuara dhe qytetarët të shpërndahen me anë të hedhjes së ujit.
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