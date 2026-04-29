250-vjetori i pavarësisë, pasaportat e reja amerikane do të mbajnë imazhin dhe firmën e Trump
Pasaportat e reja të lëshuara nga Shtetet e Bashkuara do të përmbajnë imazhin e Presidentit Donald Trump, tha të martën një zyrtar i Departamentit të
Pasaportat e reja të lëshuara nga Shtetet e Bashkuara do të përmbajnë imazhin e Presidentit Donald Trump, tha të martën një zyrtar i Departamentit të Shtetit.
Zyrtari tha se pasaporta e re “do të jetë lëshimi standard nga Zyra e Pasaportave të Uashingtonit kur të bëhet e disponueshme” për ata që rinovojnë pasaportat e tyre personalisht në agjenci.
“Aplikimet për pasaporta elektronike ose rinovimet në shërbime të tjera do të ruajnë modelin ekzistues”, shtoi ai.
Prania e imazhit të Trump në pasaportat amerikane është rasti më i fundit, dhe më domethënësi, i përdorimit të imazhit të tij në një artikull që pretendohet të përkujtojë 250-vjetorin e pavarësisë amerikane, sipas CNN.
Pasaporta amerikane është një dokument identifikimi i njohur ndërkombëtarisht, i cili zakonisht është i vlefshëm për 10 vjet.
Sipas dizajnit të ri, fytyra dhe firma e Trump me ngjyrë ari do të shfaqen në pjesën e brendshme të kopertinës.
“Ndërsa Shtetet e Bashkuara festojnë 250-vjetorin e Amerikës në korrik, Departamenti i Shtetit po përgatitet të nxjerrë në shitje një numër të kufizuar pasaportash të dizenjuara posaçërisht për të përkujtuar këtë rast historik”, tha zëdhënësi i departamentit, Tommy Pigott .
Departamenti i Shtetit pritet të fillojë lëshimin e pasaportave të reja këtë verë, pa specifikuar se sa prej tyre do të lëshohen.
Kopertina e pasme do të paraqesë një imazh nga një pikturë e John Trumbull .
Sot, në kopertinën e brendshme të pasaportave amerikane paraqitet një pikturë nga Percy Moran që përshkruan Francis Scott Key-n , i cili shkroi himnin kombëtar të SHBA-së. Teksti i himnit është shtypur gjithashtu në kopertinën e brendshme.
Departamenti i Brendshëm i SHBA-së njoftoi vitin e kaluar se kishte zbuluar “dizajne të reja” për lejet e hyrjes në park, njëra prej të cilave përshkruan fytyrën e Trump pranë asaj të George Washington .
