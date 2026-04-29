EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010
BTC $77,050 ▲ +0.3% ETH $2,324 ▲ +1.63% XRP $1.3904 ▼ -0.07% SOL $84.6700 ▲ +0.88%
S&P 500 7,139 ▼0.49 % DOW 49,142 ▼0.05 % NASDAQ 24,664 ▼0.9 % NAFTA 101.73 ▲1.8 % ARI 4,583 ▼0.55 % S&P 500 7,139 ▼0.49 % DOW 49,142 ▼0.05 % NASDAQ 24,664 ▼0.9 % NAFTA 101.73 ▲1.8 % ARI 4,583 ▼0.55 %
EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010 EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010
29 Apr 2026
Bota

250-vjetori i pavarësisë, pasaportat e reja amerikane do të mbajnë imazhin dhe firmën e Trump

· 2 min lexim

Pasaportat e reja të lëshuara nga Shtetet e Bashkuara do të përmbajnë imazhin e Presidentit Donald Trump, tha të martën një zyrtar i Departamentit të

Pasaportat e reja të lëshuara nga Shtetet e Bashkuara do të përmbajnë imazhin e Presidentit Donald Trump, tha të martën një zyrtar i Departamentit të Shtetit.

Zyrtari tha se pasaporta e re “do të jetë lëshimi standard nga Zyra e Pasaportave të Uashingtonit kur të bëhet e disponueshme” për ata që rinovojnë pasaportat e tyre personalisht në agjenci.

“Aplikimet për pasaporta elektronike ose rinovimet në shërbime të tjera do të ruajnë modelin ekzistues”, shtoi ai.

Prania e imazhit të Trump në pasaportat amerikane është rasti më i fundit, dhe më domethënësi, i përdorimit të imazhit të tij në një artikull që pretendohet të përkujtojë 250-vjetorin e pavarësisë amerikane, sipas CNN.

Pasaporta amerikane është një dokument identifikimi i njohur ndërkombëtarisht, i cili zakonisht është i vlefshëm për 10 vjet.

Sipas dizajnit të ri, fytyra dhe firma e Trump me ngjyrë ari do të shfaqen në pjesën e brendshme të kopertinës.

“Ndërsa Shtetet e Bashkuara festojnë 250-vjetorin e Amerikës në korrik, Departamenti i Shtetit po përgatitet të nxjerrë në shitje një numër të kufizuar pasaportash të dizenjuara posaçërisht për të përkujtuar këtë rast historik”, tha zëdhënësi i departamentit, Tommy Pigott .

Departamenti i Shtetit pritet të fillojë lëshimin e pasaportave të reja këtë verë, pa specifikuar se sa prej tyre do të lëshohen.

Kopertina e pasme do të paraqesë një imazh nga një pikturë e John Trumbull .

Sot, në kopertinën e brendshme të pasaportave amerikane paraqitet një pikturë nga Percy Moran që përshkruan Francis Scott Key-n , i cili shkroi himnin kombëtar të SHBA-së. Teksti i himnit është shtypur gjithashtu në kopertinën e brendshme.

Departamenti i Brendshëm i SHBA-së njoftoi vitin e kaluar se kishte zbuluar “dizajne të reja” për lejet e hyrjes në park, njëra prej të cilave përshkruan fytyrën e Trump pranë asaj të George Washington .

