29 Ide Veshjesh Verore të Përshtatshme për Punë
Këto pantallona të rehatshme mund të kombinohen lehtësisht në mënyrë sportive apo elegante.
Ngjyrat: Guri i errët | Madhësitë: XXS–XL
Brezi skulptural ka fuqinë të transformojë të gjithë veshjen.
Ngjyrat: E zezë, piton | Madhësitë: 70–90
Kardigani komod duket mirë kur vihet mbi supe për një pamje të thjeshtë verore.
Ngjyrat: Blu, bezhë | Madhësitë: XS–XL
Veshja me siluetën e palosjeve e kësaj fustani e bën të përshtatshme për stilimin veror.
Ngjyrat: Multi | Madhësitë: 0–14
Fundrrokëta satine midi është ndër modelet kryesore që mund të vishen ditën, duke e kombinuar me ngjyra neutrale për një stil monokrom.
Ngjyrat: Shampanjë, e zezë | Madhësitë: XS–XL
Këpuca me taka mesatare ofron rehati gjatë gjithë ditës në zyrë.
Ngjyrat: E zezë dhe nappa ngjyrë lëkure | Madhësitë: 5–10
Kostumi i bardhë me blazer të lirshëm është një mënyrë e relaksuar dhe elegante për punë gjatë verës. Kombinohet me pantallona për një stil të plotë veror.
Ngjyrat: E bardhë e zbehtë | Madhësitë: 000–24
Këmisha e mëndafshtë me vija të guximshme bie në sy pa e tepruar pamjen. Kombinohet mirë me këpucë të sheshta ose sandale dhe çantë me dorezë.
Ngjyrat: Multi | Madhësitë: XS–L
Fundi me rrip dhe me rreshtim prej liri është një domosdoshmëri për veshjen verore në punë. Arrin mbi gju dhe mund të kombinohet me këpucë të sheshta ose me takë.
Ngjyrat: Kafe | Madhësitë: 0–12
Tanka e bardhë me prerje të lartë dhe material pambuku frymëmarrës është ideale për verë dhe ofron mbulim të mirë.
Ngjyrat: E bardhë | Madhësitë: XS–XL
