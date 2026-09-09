37 mijë ha tokë e djegur nga zjarret këtë verë, dy herë më pak se vjet
Më shumë se 37 mijë hektarë tokë janë shkrumbuar këtë verë nga zjarret. Zonat më të prekura janë në qarqet Tiranë, Durrës dhe Fier, ndërsa në raport me vitin e kaluar dëmet janë disa herë më të vogla.
Këtë vere, në vendin tonë, zjarret kanë djegur një sipërfaqe toke që arrin në 37 700 hektarë. E gjithë kjo hapësirë, kryesisht në pyje dhe kullota është raportuar në 132 vatra, të shkaktuara nga zjarrvënia e qëllimshme apo nga pakujdesia pas djegies së mbetjeve të ndryshme.
Sistemi Evropian i Informacionit për Zjarret në Pyje raporton se deri më tani ka pasur 132 vatra të mëdha zjarri në total dhe krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë ku u prekën 207 shtëpi, situata paraqitet më pozitive, me dëme minimale në banesa.
Zonat më problematike këtë viti ishin në Mallakastër, Krujë, Priskë të Madhe, Dajt, Cikallesh në Kavajë, Vilëz në Kurbin, Përmet dhe Malësi të Madhe. Qarku Tiranë, Durrës dhe Fier ishin më të prekurit.
Pas vitit 2007, 2025-a ishte viti i dytë më i keq në historinë e Shqipërisë për sa i përket sipërfaqes së madhe pyjore të djegur nga zjarret, me 60 mijë hektarë tokë të shkrumbuar.
Në 2007-ën ishin 127 mijë hektarë sipërfaqe të djegur, ndërsa numri më i madh i zjarreve është shënuar gjatë muajve të nxehtë të vitit 2017.
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