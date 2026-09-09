Tyler Smith i Cowboys në listën e të dëmtuarve; Dolphins startojnë me dy WR të rinj
Dallas Cowboys vendosën lojtarin e linjës së sulmit Tyler Smith në listën e të dëmtuarve dhe pritet të humbasë të paktën katër javë për shkak të një dëmtimi në gishtin e dorës. Po ashtu, ekipi aktivizoi në formacionin aktiv lojtarin e linjës Nick Leverett nga skuadra e stërvitjes. Miami Dolphins do të nisë ndeshjen e Javës 1 me dy wide receiver të rinj, Chris Bell dhe Caleb Douglas, si titullarë.
Siç raporton nfl, Smith u vendos në injured reserve dhe do të mungojë për një periudhë minimale katërjavore, ndërsa Leverett u transferua nga practice squad në listën aktive të Cowboys. Në Miami, trajneri Jeff Hafley tha se Bell dhe Douglas meritojnë të fillojnë, ndaj u vunë titullarë për ndeshjen ndaj Raiders.
Nga skuadrat e tjera vijnë zhvillime të ndryshme: te Cincinnati Bengals, Ja’Marr Chase dhe Tee Higgins janë në rrugë për t’u rikuperuar e pritet të jenë në dispozicion për ndeshjen e javës së parë; te Cleveland Browns, Shedeur Sanders pritet të jetë zëvendës i Deshaun Watson, ndërsa Teven Jenkins pritet të startojë në rolin e guardit të djathtë. Te Jacksonville, Cole Van Lanen mbetet një vendim në momentin e ndeshjes për shkak të një problemi në gju. Carolina Panthers regjistruan OLB Jeremiah Moon në practice squad dhe larguan OLB Cam Gill, ndërsa Minnesota Vikings morën në practice squad Jihad Ward.
Për më shumë zhvillime dhe përditësime rreth lëvizjeve nëpër skuadra dhe gjendjes së lojtarëve, ndiqni raportimet e mëtejshme nga nfl.
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