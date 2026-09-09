Giannis blen vilën 13.5 milionë dollarë në Miami pas transferimit te Heat
Pas transferimit te Miami Heat këtë verë, Giannis Antetokounmpo bleu një vilë në Miami me vlerë 13.5 milionë dollarë.
Sipas Bleacher Report, prona ndodhet në lagjen Pinewood të South Miami‑Dade; ka tetë dhoma gjumi dhe shtrihet në një truall prej një acre. Vila përfshin pishinë, kuzhinë të jashtme dhe ambiente të tjera rekreative, dhe ndodhet pranë shtëpisë që Tyler Herro po shet aktualisht për 12 milionë dollarë.
Antetokounmpo, dy herë fitues i çmimit MVP dhe që solli një titull për Milwaukee, do të bashkohet në Miami me qendrën Bam Adebayo dhe Andrew Wiggins, ndërsa skuadra ka shtuar edhe përvojën e Klay Thompson. Shtimi i një lojtari me profil të tij rrit menjëherë pritshmëritë për sezonin 2026–27 dhe e vendos Miami Heat ndër kandidatët për titull.
Siç raporton Bleacher Report, blerja e kësaj rezidenceje pasqyron pritshmëritë e larta që lidhen me ardhjen e Antetokounmpo te Heat dhe me ambiciet e klubit për sezonin e ardhshëm.
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