🌤️
Tiranë 26°C · Kryesisht kthjellët 09 September 2026
S&P 500 7,641 ▼0.42%
DOW 52,459 ▼0.62%
NASDAQ 26,252 ▼0.64%
NAFTA 95.67 ▲2.84%
ARI 4,459 ▲0.46%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1624 EUR/GBP 0.8583 EUR/CHF 0.9412 EUR/ALL 92.1457 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3355 EUR/TRY 56.3514 EUR/JPY 178.81 EUR/CAD 1.6024 EUR/USD 1.1624 EUR/GBP 0.8583 EUR/CHF 0.9412 EUR/ALL 92.1457 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3355 EUR/TRY 56.3514 EUR/JPY 178.81 EUR/CAD 1.6024
₿ CRYPTO
BTC $78,740 ▲ +0.21% ETH $2,492 ▲ +0.08% XRP $1.4207 ▼ -0.71% SOL $103.4500 ▼ -0.37%
S&P 500 7,641 ▼0.42 % DOW 52,459 ▼0.62 % NASDAQ 26,252 ▼0.64 % NAFTA 95.67 ▲2.84 % ARI 4,459 ▲0.46 % S&P 500 7,641 ▼0.42 % DOW 52,459 ▼0.62 % NASDAQ 26,252 ▼0.64 % NAFTA 95.67 ▲2.84 % ARI 4,459 ▲0.46 %
EUR/USD 1.1624 EUR/GBP 0.8583 EUR/CHF 0.9412 EUR/ALL 92.1457 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3355 EUR/TRY 56.3514 EUR/JPY 178.81 EUR/CAD 1.6024 EUR/USD 1.1624 EUR/GBP 0.8583 EUR/CHF 0.9412 EUR/ALL 92.1457 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3355 EUR/TRY 56.3514 EUR/JPY 178.81 EUR/CAD 1.6024
09 Sep 2026
Breaking
Giannis blen vilën 13.5 milionë dollarë në Miami pas transferimit te Heat Reforma territoriale/ Banorët e Prrenjasit kundër bashkimit me Librazhdin: Të ruhet përfaqësimi lokal Tyler Smith i Cowboys në listën e të dëmtuarve; Dolphins startojnë me dy WR të rinj Malia Obama sjell një interpretim të ri të uniformës ‘it-girl’ të viteve ’90 Rama shkrin Kadastrën dhe ATP-në, ndryshon struktura e administrimit të pronave
Menu
Politika

Reforma territoriale/ Banorët e Prrenjasit kundër bashkimit me Librazhdin: Të ruhet përfaqësimi lokal

· 2 min lexim
Reforma territoriale/ Banorët e Prrenjasit kundër

Këshilli Bashkiak i Prrenjasit ka nisur konsultimet publike për Reformën Administrative Territoriale, ndërsa në dëgjesën e parë, të zhvilluar në Qukës, banorët kanë shprehur kundërshtimin ndaj bashkimit të mundshëm të Prrenjasit me Librazhdin.

Banorët argumentuan se një bashkim i tillë do të rriste distancat dhe do ta vështirësonte aksesin e qytetarëve në shërbimet publike. Sipas tyre, ndryshimi i organizimit territorial mund të ndikojë edhe në përfaqësimin e komunitetit dhe ruajtjen e identitetit lokal.

Gjatë konsultimit pati edhe kritika për mënyrën e zhvillimit të procesit. Disa prej banorëve i konsideruan dëgjesat publike si formale dhe kërkuan që shqetësimet e komunitetit të mos mbeten vetëm në kuadër të një procedure administrative.

Pjesëmarrësit u kërkuan deputetëve të zonës të marrin në konsideratë vullnetin e banorëve dhe, nëse propozimi për bashkimin me Librazhdin shkon për votim në Kuvend, të votojnë kundër tij.

Banorët kërkuan gjithashtu që qëndrimet e shprehura gjatë dëgjesës të pasqyrohen në procesverbalin zyrtar dhe të merren në konsideratë gjatë vendimmarrjes për Reformën Administrative Territoriale.

Konsultimet publike pritet të vijojnë edhe në zona të tjera të Prrenjasit, ndërsa qëndrimet e komuniteteve do të jenë pjesë e diskutimeve mbi ndryshimet e mundshme të hartës administrative të vendit.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu