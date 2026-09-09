Reforma territoriale/ Banorët e Prrenjasit kundër bashkimit me Librazhdin: Të ruhet përfaqësimi lokal
Këshilli Bashkiak i Prrenjasit ka nisur konsultimet publike për Reformën Administrative Territoriale, ndërsa në dëgjesën e parë, të zhvilluar në Qukës, banorët kanë shprehur kundërshtimin ndaj bashkimit të mundshëm të Prrenjasit me Librazhdin.
Banorët argumentuan se një bashkim i tillë do të rriste distancat dhe do ta vështirësonte aksesin e qytetarëve në shërbimet publike. Sipas tyre, ndryshimi i organizimit territorial mund të ndikojë edhe në përfaqësimin e komunitetit dhe ruajtjen e identitetit lokal.
Gjatë konsultimit pati edhe kritika për mënyrën e zhvillimit të procesit. Disa prej banorëve i konsideruan dëgjesat publike si formale dhe kërkuan që shqetësimet e komunitetit të mos mbeten vetëm në kuadër të një procedure administrative.
Pjesëmarrësit u kërkuan deputetëve të zonës të marrin në konsideratë vullnetin e banorëve dhe, nëse propozimi për bashkimin me Librazhdin shkon për votim në Kuvend, të votojnë kundër tij.
Banorët kërkuan gjithashtu që qëndrimet e shprehura gjatë dëgjesës të pasqyrohen në procesverbalin zyrtar dhe të merren në konsideratë gjatë vendimmarrjes për Reformën Administrative Territoriale.
Konsultimet publike pritet të vijojnë edhe në zona të tjera të Prrenjasit, ndërsa qëndrimet e komuniteteve do të jenë pjesë e diskutimeve mbi ndryshimet e mundshme të hartës administrative të vendit.
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