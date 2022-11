Ky ishte personi i vetëm që Hitleri kishte frikë

Njeriu përgjegjës për një nga gjenocidet më të mëdha të shekullit të 20-të shihet nga shumica e njerëzve si një djall që nuk kishte frikë nga asgjë. Në kujtimet e tij ai deklaroi se frika u shkatërrua brenda tre viteve të burgut që iu nënshtrua.

Madje, ai e ka thënë hapur shumë herë se nuk kishte frikë. Kjo mund të ketë qenë e vërtetë, ose jo, është e vështirë të përcaktohet nga personazhi i tij, por dentisti i tij Hugo Johannes Blaschke na tregon një histori tjetër.

Dentisti i Hitlerit

Hugo Johannes Blaschke ishte dentisti i Hitlerit për 20 vitet e fundit të jetës së tij pasi ai nuk do t’i besonte asnjë dentisti për shkak të frikës së tij nga dentistët. Doktor Blanscheke përmend në shënimet e tij dhe në intervistat e marra pas përfundimit të Luftës së Dytë Botërore se Hitleri kishte shumë frikë nga stomatologjia, shkruan abcnews.al.

Të gjithë kanë pak frikë nga dentistët, sidomos në fëmijëri, por Hitleri u frikësua për jetën e tij kur hyri në dhomën e dentistit. Ndonjëherë dentistit i duheshin deri në tetë ditë vetëm për t’u kujdesur për një absces dentar.

Frika e Hitlerit

Udhëheqësi nazist madje do të qante përpara se të bëhej ndonjë operacion dentar, siç përmendet në të dhënat e dentistit të tij. Në ditët kur do të kryente një procedurë dentare, ai nuk do të shfaqte fytyrën e tij në publik pasi kjo do t’i kishte prishur imazhin e tij si dhe ideologjinë që ai u përpoq të krijonte brenda Gjermanisë duke e pasur racën ariane të dukej “perfekte”.

Të dhënat e tij mjekësore, të paktën ato që janë gjetur, veçanërisht për çdo procedurë dentare, spekulojnë se mbushja e tij dentare është bërë nga dhëmbët e arit të marrë nga hebrenjtë që ishin mbyllur në kampet e përqendrimit.

Megjithatë, në këtë pikë, Hitleri ndoshta do t’i kishte detyruar njerëzit të shkruanin gjëra në të dhënat e tij mjekësore vetëm për të fshehur këtë frikë që kishte. Ideja për të mos pasur frikë ishte një faktor kryesor kur bëhej fjalë për mbështetjen e ideologjisë së tij raciste. Në këtë rast, duke iu referuar racës ariane se nuk ka frikë, as nuk ndjen aq shumë dhimbje.

Këto pika dhe të tjera mbështeten në librin Dentist Des Teufels të Menevse Deprem-Hennen, në të cilin autori përshkruan marrëdhëniet midis Hitlerit dhe Blaschke.

Një tjetër pikë interesante në lidhje me të dhënat mjekësore dentare të Hitlerit është fakti se këto ishin shumë të dobishme në identifikimin e trupit të Hitlerit nga protezat e tij, duke konfirmuar kështu se ai kishte vdekur në Berlin dhe nuk ishte larguar në pjesë të tjera të botës siç supozojnë disa historianë, shkruan abcnews.al.

Kjo frikë qëndroi vetëm midis Hitlerit dhe Blaschke-s për aq sa thuhet në të dhënat mjekësore, prandaj Hitleri kishte nevojë të kishte një marrëdhënie të mirë me njerëz të tillë pasi ata kishin aftësinë ta shkatërronin atë dhe perandorinë e tij deri diku.

Si një mësim jete, ne të gjithë kemi një lloj frike, por mund të kemi frikë ta shfaqim atë pasi ata që duan rënien tonë mund ta shfrytëzojnë atë.