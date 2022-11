Kiko zbulon shqiptarët që festuan hareshëm festën e çlirimit

Aritmetika dhe logjika i thotë se një njeri që ka qenë 12 vjeç në ditën e çlirimit të Shqipërisë sot është 90 vjeç. Megjithatë grupet e veteranëve me gjoksin e dalë – a thua se të gjithë ishin nga Vlora- dhe të zbukuruar me dekorata nuk krijuan trafik në rrugë. Si çdo vit r mbushën ekranet e televizioneve dhe dëftuan lutën e madhe.

Në vend të dytë renditeshin një kategori shqiptarësh që ende jetojnë në Shqipëri; mjekë, infermierë, sanitarë, fizioterapist, muratorë, hidraulik, elektriçist, shoferë kamioni, që edhe pse ditë feste vijuan me intensitet të plotë mësimin e gjermanishtes në pritje që për mot të festojnë edhe ata në Gjermani.

12 mijë shqiptarë të tjerë, që gjatë 9 muajve të parë të këtij viti kaluan la Manshin, për t’i ardhur në ndihmë Britanisë për shkak të periudhës së vështirë që po kalon pas daljes nga BE- festuan deri në agim çlirimin e Shqipërisë me thirrjen: “o sa mirë me qenë shqiptare oe oe”.