Kupa e Mbretit/Reali përmbys Villarrealin, gjithcka e lehtë për Barcelonën

Përmbysje e madhe për Real Madridin, i cili rrezikoi edhe një herë ndaj Villarrealit, “xhelatëve” të skuadrës së Ancelottit në La Liga vetëm dy javë më parë, por që në fund ia del me një ndeshje shumë të komplikuar, duke rrëmbyer kualifikimin në çerekfinale të Kupës së Mbretit. Skuadra e Ancelottit kaloi një moment të keq, me Capoue dhe Chukëeze që kaluan në avantazh “Nëndetësen e Verdhë” me dy gola në fund të pjesës së pare. Në pjesën e dytë erdhi reagimi i madrilenëve, të cilët përmbysën rezultatin falë golave ​​të Vinicius, Militao dhe Ceballos dhe fitojnë çerekfinalet, ku do të gjejnë Osasuna, që eliminoi Betis.

Nuk ka problem për Barcelonën e Xavi-t, lider të Ligës dhe në momentin më të mirë të sezonit të tij: 1/16-ta me Ceuta, siç parashikohej, rezultoi të ishte një formalitet dhe katalanasit e mbyllën 5-0, rezultat i një përpjekjeje minimale gjithsesi. Zhblloko ndeshjen në finalen e fraksionit të parë Raphina, e cila bën pjesën më të madhe të punës, duke i lënë vendin një pjese të dytë të zhvilluar pa probleme nga katalanasit dhe e përfunduar me golat e Leëandoëskit(dopietë), Fati dhe Kessie. Për Barçën tani një çerekfinale emocionuese kundër Atletico-s së Simeone.