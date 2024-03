Giroud drejt Amerikës, Milani kërkon pasardhësin e francezit

Milani ka filluar të kërkojë një qendërsulmues. Vera po afron dhe konfirmimi i dëshirës së Giroud për të provuar një eksperiencë të re diku tjetër i detyron kuqezinjtë të përshpejtojnë. Nga ana tjetër, çmimet në treg për sulmuesit tani janë të çmendura: për të siguruar profile të rëndësishme është e nevojshme të shpenzohen miliona e miliona. Planifikimi përpara është një nga çelësat e suksesit: nuk është rastësi që lëvizjet në frontin Zirkzee kanë filluar tashmë nga klubi kuqezi, por jo vetëm kaq.

Zirkzee, për të cilin rikthimi te Bayerni i Mynihut duket shumë i vështirë (bavarezët mund ta blejnë atë për 40 milionë euro), është emri i preferuar në Milanello: ngjashmëria me Ibrahimovic është një faktor domethënës. Djali me kaçurrelat e trasha do të ishte, të paktën në letër, pasardhësi i Olivier Giroud. Të dy, megjithëse kanë karakteristika shumë të ndryshme, ndajnë të njëjtën uri. Francezi, kontrata e të cilit skadon në qershor, e ka kuptuar se ai nuk do të jetë pika e referimit në Milano nga qershori e tutje: prandaj ka vendosur për të parë përreth për një përvojë të re.

Ndoshta një aventurë në Amerikë duke qenë se diskutimet për një transferim te Los Angeles FC po vazhdojnë mirë. Për Zirkzee, ka konkurrencë nga Premier League, (Manchester United), por nuk është emri i vetëm për sulmin e Milanit: Sesko nga Leipzig dhe Gimenez nga Feyenoord, janë gjithashtu në listen e kuqezinjve. Ka vetëm një siguri për momentin: fjalën e fundit do ta ketë Ibrahimovic.