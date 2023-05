Në të sëmës shkoftë kjo gjeneratë! Njerëz, shpëtoni fëmijët!

Një tufë grash te moshuara(nga mosha apo nga mundimi i jetes s’ka rëndësi) me shami në kokë, ishin vënë të kërcenin në mes të rrugës për të pritur kryeministrin.

Isha duke komunikuar me disa prindër, ndërsa po organizoja një aktivitet(udhëtim) edukativ, informues dhe argëtues për fëmijët, në kuadër të Qendrës së Kulturës dhe Librit për Fëmijë, në Tiranë. Befas më doli përpara një video që më la pa frymë.

Kush i detyroi të dalin e të bëhen “valltare” në atë moshë për të nderuar kryeministrin e radhës? Përkundrazi, ata janë modeli më i keq për mbesat e tyre.

Në të sëmës shkofshin plakat dhe gjenerata e tyre, ata qe mbajne ende gjalle frymen e nenshtrimit, deri ne perçudnim, ndaj politikes. Ato që kërcejnë e ata që u këndojnë politikanëve dhe udhëheqësve të radhës, me iso, me daulle e gajde, me klarinetë e fyej… Ata që këndojnë para cdo tuneli, e në copë rruge që inaugurohet nga 10 herë.

Nuk ka vend te dyte ne Europe si ky, ku mentaliteti komunist i nenshtrimit nuk po shqitet edhe pas tri dekadash.