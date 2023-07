Shpifjet e Berishës për humbjen e radhës

Për të dytën herë radhazi grupimi Bashkë Fitojmë i çiftit Meta-Berisha i humbi zgjedhjet në Rogozhinë. Herën e parë me 21 vota më pak dhe të djelën që lamë pas me 1500 vota. Kjo nuk është për t’u çuditur, se opozita ka 12 vjet që i humb të gjitha llojet e zgjedhjeve.Po ashtu ka 12 vjet që, të nesërmen e votimeve, fillojnë ulurimat për vjedhje, manipulime, mashtrime të socialistëve. Këtë ritual Berisha, që nuk përfaqëson as dhe një parti, po vetëm është në krye të një grupimi adhuruesish fanatikë, e përsëriti edhe sot. Akuzat dhe shpifjet e tij gjithmonë bëhen edhe më të pabesueshme. Fyerjet dhe isterizmi i tij kalon çdo cak. Arrin ta quajë qeverinë e zgjedhur nga populli ” qelbësirë” dhe bën thirrje për t’i bërë autopsinë ”kësaj qelbësire”,”këtij regjimi të kalbur”. Shkon edhe më tej duke deklaruar se ” vota e lirë në Shqipëri ka vdekur”. Sipas tij ne kemi një ” narkoshtet”, kemi ” një bandë që drejton me metoda mafioze” ku” klanet e mafies bëjnë ligjin.”

Më zi nuk ka si të përshkruhet portreti i një qeverije, e cila ka 12 vjet që drejton Shqipërinë. Të gjithë jemi dëshmitarë të transformimeve të mëdha të vendit, për të cilat edhe miliona turistë nga Europa, SHBA-të dhe gjithë Bota, flasin për Shqipërinë e bukur, për Shqipërinë fantastike, për mikpritjen, bujarinë, qetësinë dhe kushtet e mira që gjejnë ata këtu. Nuk mund të pretendojmë se ata janë barometri i progresit që ka bërë vendi ynë, po ama në një vend me regjim të kalbur, në një vend qelbësirë, në një narkoshtet që drejton me metoda mafioze ku klanet e mafies bëjnë ligjin, nuk mund të ndjehen mirë turistët e asnjë vendi. Nuk mundet që artistët italianë, të cilët nuk duan të dinë për shpifjet e kujtdo opozitari shqiptar, pas koncertit në Vlorë të flisnin me aq superlativa për vendin tonë. Në kohën e komunizmit nuk kishin të drejtë masivisht të vinin. Në kohën e palo qeverisjes së Berishës numuri i tyre nuk ishte kaq i madh dhe propaganda pozitive për Shqipërinë në shtypin botëror ishte thuajse inekzistente. Si shtypin e huaj dhe turistët populli e di që nuk i ka paguar Rama dhe qeveria e tij për të folur me kaq entusiazëm për vendin tonë ku transformimet e dukshme nisin nga Thethi, Valbona, Shëngjini, Durrësi, Vlora, Palasa, Drimadha, Dhërmiu, Himara e deri në Sarandë e Ksamil. Kjo është tabloja pozitive. Nuk do të thotë se nuk kemi të meta e dobësi, se korrupsionit i është vënë fre, se nuk ka vend për më mirë. Kjo është e vërteta. Për hir të disa vërejtjeve të drejta nuk mund të hidhet baltë mbi transformimet e mëdha të vendit, që janë arritje e popullit. Doemos partia në pushtet ka meritën e saj. Prandaj njerëzit e ndershëm që nuk janë tifozë as të partisë blu ose asaj rozë, ndjejnë neveri për një njeri si Berisha i cili në çdo rast, si recetë çudibërëse që ka për ta bërë vendin si shatërvani i Bahçirsarait na thotë që populli duhet të ngrihet në protesta të fuqishme për ta rrëzuar qeverinë e Ramës. Unë do ta saktësoja:qeverinë e të majtëve të votuar nga populli edhe sivjet në mënyrë plebishitare me rezultatin brilant 53 me 7.

A nuk e dinte dhe e di ky popull kur voton për të majtët se disa ministra Ramës i kanë dalë të korruptuar?!E mirëdi. Megjithatë ndryshimi ndaj korrupsionit në përgjithësi midis Berishës dhe Ramës nuk mund të ketë të krahasuar. Në 8 vitet kur Sali Ram Berisha ishte i pari absolut i vendit, korrupsioni ishte galopant dhe narkoshteti nisi që me Lazaratin, i njohur edhe në Europë si bastioni berishjan i drogës. Në kohën e tij Berisha jo vetëm nuk çoi as edhe një hajdut mafioz para drejtësisë, po përkundrazi u dilte atyre në mbrojtje, si në rastin e inçizimit të Ilir Metës, ministrit të jashtëm të qeverisë së tij. Me paftyrësi ai i kërkonte ministrit vartës mbi 700 mijë EURO rryshfet?! Hodhi dhe shtrëmbëroi të gjitha faktet dhe i korruptuari i madh u la i lirë. Na u bë dhe President?! Berisha dhe të tijët ndërmorrën kontrabandën e naftës, duke ndihmuar Milosheviçin, kasapin e Ballkanit. Për familjen Berisha u flijuan 26 viktimat e Gërdecit. Ishte ky i korruptuar grandioz që dha urdhër për vrasjet e 21 janarit. Për çfarë drejtësie në Shqipëri mund të flasim kur akoma ajo nuk guxon ta hetojë Berishën për këto akuza që ende ulërijnë?! Popullit nga ana tjetër nuk i vjen mirë që edhe një zëvendës kryeministër, si Ahmetaj, ka vjedhur rëndshëm, as për këdo ministër tjetër të të majtëve që ka shpërdoruar besimin e partisë dhe të popullit. Ama ka një ndryshim diametralisht të madh midis qendrimit të Berishës ndaj hajdutëve dhe qendrimit të Ramës dhe të majtëve. Këta të dytët ia kanë lënë drejtësisë të bëjë detyrën që i takon për cilindo që është pasuruar duke nëpërkëmbur besimin e dhënë. Është hapur një epokë e re ndaj hajdutëve:EPOKA E DHËNIES LLOGARI PARA TOGAVE TË ZEZA, që nuk ka ekzistuar kurrë. Pse populli i mirëdi këto, ai voton për të majtët, edhe pse vërejtje ka dhe do të ketë gjithmonë për qeverinë.

E çuditëshme? Kjo ndodh vetëm në Shqipëri. Një njeri që është shpallur nga aleatët amerikanë dhe Anglia i korruptuar madhor, aq sa Anglia nuk e pranon të shkelë në atë ishull as edhe si pasagjer tranzit, ka guximin dhe ngre akuza ndaj të tjerëve, qofshin ato edhe të vërteta! Është e çuditëshme, madje fyese që edhe televizione të ndryshme për çdo gjë menjëherë rendin të intersistojnë një njeri që është vetëm deputet i thjeshtë nga lista e partisë? Vazhdojnë t’i kërkojnë mendime një njeriu që mirëdihet se prej disa vitesh duhej të përballej me një hetim tërësor për dëmet që i ka shkaktuar dhe vazhdon ti shkaktojë popullit shqiptar! A mund të ngrihet populli qorraz në protesta të fuqishme pse i fton vite me radhë i korruptuari numër 1 i Shqipërisë? Jam i bindur se ato kanë për t’u fashitur si deri më sot. Ka rreth 12 vjet që me ato protesta ”mbarëpopullore” ai dhe mbështetësit e tij që duan të vijnë në pushtet pa votën e popullit, kanë dështuar. Me këto këlthitje histerike ata veçse turbullojnë qiellin e pastër arbëror. Pse i bien me furi kësaj daulleje? Sepse se e dinë si buka që haet që përmes votës së lirë të popullit ata nuk mund të rimarrin kurrë parajsën e humbur.