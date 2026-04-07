A mund të evakuuohet një aeroplani në 90 sekonda, ja çfarë thonë testet e reja
Standardi i vendosur nga EASA (Agjencia Evropiane e Sigurisë së Aviacionit) dhe FAA (Administrata Federale e Aviacionit e SHBA-së) kërkon që të gjithë pasagjerët të jenë në gjendje të evakuojnë një avion brenda 90 sekondave, duke përdorur vetëm gjysmën e daljeve të disponueshme, shkruan focus.it.
Por çfarë ndodh nëse ka kryesisht pasagjerë të moshuar në bord?
Një studim i botuar në AIP Advances kërkoi të përcaktonte shpërndarjen më të mirë të pasagjerëve për evakuimin më të shpejtë të mundshëm në një emergjencë, duke marrë parasysh praninë në rritje të personave mbi 60 vjeç në bord.
Simulimet e emergjencës: rasti i Airbus A320
Autorët e studimit simuluan 27 skenarë të ndryshëm evakuimi, duke supozuar një zjarr në motorët e një Airbus A320.
Siç shpjegon Chenyang Zhang, një nga autorët, këto janë ngjarje të rralla, por me pasoja potencialisht fatale.
Shembulli më i famshëm mbetet “Mrekullia në Hudson” e vitit 2009, kur kapiteni Sully Sullenberger uli me sukses një fluturim me aftësi të kufizuara pasi goditi një tufë zogjsh.
Duke përdorur softuer të përparuar simulimi, ekspertët testuan tre rregullime të ndryshme të pasagjerëve, duke ndryshuar përqindjen e pasagjerëve mbi 60 vjeç dhe pozicionet e tyre në kabinë.
Rezultatet: evakuimet shumë të ngadalta
Rezultatet janë shqetësuese: në skenarin më të mirë (152 pasagjerë, përfshirë 30 mbi 60 vjeç, të shpërndarë në mënyrë të barabartë), evakuimi zgjati 141 sekonda.
Kjo është plot 51 sekonda më shumë se koha maksimale e lejuar nga autoritetet e fluturimit.
Rënia konjitive dhe fizike e lidhur me moshën mund të ngadalësojë shpejtësinë e marrjes së vendimeve të rëndësishme dhe të zvogëlojë shkathtësinë në situata me stres të lartë.
Në një Evropë gjithnjë e më të plakur, ku pjesa e njerëzve mbi 65 vjeç është rritur nga 16% në vitin 2004 në 22% në vitin 2024, injorimi i këtyre të dhënave bëhet i rrezikshëm.
Plakja e popullsisë dhe e ardhmja e sigurisë
Sipas Zhang, linjat ajrore do të duhet të miratojnë rregullime më strategjike të ulëseve për të siguruar sigurinë pa ngadalësuar operacionet.
Hapi tjetër në hulumtim do të jetë analizimi i ndikimit në kohën e arratisjes për grupet e tjera të cenueshme, siç janë fëmijët dhe gratë shtatzëna, për të sjellë më në fund protokollet e emergjencës në përputhje me realitetin e pasagjerëve modernë. /os/
